Sorpresi dal torrente in piena, un uomo e il suo cane salvati dai Vigili del Fuoco nel biellese

Intervento dei Vigili del Fuoco, nella giornata di sabato 17 agosto, nel biellese, dove un uomo e il suo cane, sono rimasti intrappolati dalla piena del torrente Elvo.

I due sono stati sorpresi dall’improvviso aumento del livello dell’acqua, che li ha lasciati bloccati senza possibilità di mettersi in salvo autonomamente.

La situazione di emergenza ha richiesto l’intervento del Drago 165, l’elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Malpensa, specializzato in operazioni di soccorso in condizioni difficili. Gli elisoccorritori sono riusciti a trarre in salvo sia l’uomo che il suo fedele compagno a quattro zampe, portandoli in sicurezza. Fortunatamente, l’intervento si è concluso senza gravi conseguenze per i due.