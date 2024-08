Sotto la tenda anche a Ferragosto: da dieci giorni gli attivisti presidiano il bosco a Gallarate

Non vogliono lasciare solo il bosco, per essere sempre pronti a contrastare le operazioni di taglio: da dieci giorni gli attivisti del Comitato Salviamo gli alberi di Gallarate stanno presidiano il boschetto di via Curtatone, un’area di due ettari che deve lasciare il posto – secondo i progetti del Comune – ad una nuova scuola, che sostituirà quelle esistenti nei due quartieri di Cascinetta e Cajello.

«Siamo in presidio permanente fino a quando non ci dirà qualcosa la Prefettura», dice Filiberto Zago, uno degli attivisti “storici” del Comitato, che è nato contro il traglio di alberi in piazza della stazione ma si è ampliato anche nel corso dell’ultimo anno, nella mobilitazione per il bosco di via Curtatone.

Il Comitato contesta in toto il progetto e il sacrificio del bosco, ma si è rivolto alla Prefettura anche per una richiesta più ridotta e specifica: evitare il taglio del bosco nel periodo di nidificazione, rinviandolo a ottobre (la richiesta poggia sulla legislazione specifica, portata anche all’attenzione dei Carabinieri Forestali il primo giorno di protesta).

Al presidio arrivano anche abitanti del quartiere ma anche di altre zone di Gallarate, con i bambini che portano disegni del bosco. Per il Comitato è ulteriore dimostrazione che esiste un’opposizione più ampia al progetto: «Abbiamo superato le 3500 firme alla petizione, tanti gallaratesi vengono al presidio per firmare».