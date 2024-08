Stop ai rumori a mezzanotte, Castiglione Civica vota il Regolamento acustico insieme alla maggioranza

Come aveva promesso in campagna elettorale, Castiglione civica è pronta a votare senza pregiudiziali provvedimenti proposti dalla maggioranza che siano condivisibili e utili per la comunità castiglionese.

E’ quanto è successo nel corso dell’ultimo Consiglio comunale: il gruppo consigliare Castiglione Civica ha votato insieme alla maggioranza per l’approvazione del regolamento in attuazione del piano di classificazione acustica.

«Questa decisione è stata presa dopo un’attenta valutazione e considerazione degli interessi di tutte le parti coinvolte – spiega il capogruppo di Castiglione civica Cristiano Filieri – Il regolamento rappresenta un documento ben organizzato e strutturato, capace di contemperare le esigenze dei commercianti, degli esercenti e di chi giustamente desidera fare festa, con quelle di chi invece vuole riposare e in generale con la tutela della quiete pubblica. Crediamo fermamente che questo equilibrio sia fondamentale per il benessere della nostra comunità. Confidiamo nel fatto che il regolamento verrà rispettato rigorosamente e che non ci sarà spazio per interpretazioni ambigue o per scuse nel non farlo applicare».

Il regolamento fissa il termine per la cessazione delle attività rumorose a mezzanotte, e anche questo trova d’accordo Castiglione civica: «Riteniamo che sia una soluzione chiara e facilmente applicabile. Questo limite temporale consente un margine sufficiente per il divertimento e le attività sociali, senza compromettere il diritto al riposo dei residenti».