StraLugano, un premio alla memoria di Marco Borradori

Tra un mese esatto – nel weekend del 28 e 29 settembre – si disputerà la “StraLugano”, la kermesse podistica organizzata nella città svizzera articolata su diverse prove: dalla mezza maratona alla 5 Km “FunRun” passando per la salita verso il Monte Bré e altre distanze ancora.

La manifestazione prevede anche un premio alla memoria di Marco Borradori, ex sindaco di Lugano scomparso nel 2021 proprio mentre si stava allenando in vista della maratona di New York. Il “Trofeo Borradori” verrà assegnato al primo podista svizzero e alla prima podista svizzera residenti in Canton Ticino che taglieranno il traguardo della 10km CityRun. La prova, che è valida per la coppa ASTi, si svolgerà sabato 28 settembre dalle ore 18.15 sul lungolago Lugano. Alla premiazione saranno presenti le autorità cittadine e i famigliari di Marco.

I due premi sono opere create e plasmate dal ticinese Giovanni Gilgen, un’artista famoso per il talento e la cura per il dettaglio. «Conscio della necessità di confrontarsi con il contemporaneo, non dimenticando l’eredità dell’arte classica» si legge nelle note che accompagnano l’opera, Gilgen ha saputo creare un Trofeo ispirato al podismo e al golfo di Lugano.