Tutto pronto per il Todays Festival 2024: ecco tutti i nomi in scena

Tra pochi giorni la nuova edizione di Todays andrà in scena a Torino: dal 23 agosto al 2 settembre una serie di eventi e attività animeranno la Circoscrizione 6 della Città, con un nuovo cuore pulsante nella location del Parco della Confluenza, per i concerti che si susseguiranno dal 25 agosto al 2 settembre.

A è un progetto della Città di Torino, in collaborazione con la Fondazione per la Cultura Torino, in partnership con Iren, con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT, realizzato da Fondazione Reverse.

Torino si prepara ad accogliere una line up d’eccezione, che radunerà un nutrito pubblico di appassionati da tutta Italia, per uno degli eventi più attesi della stagione dei festival italiani. Dal rock all’elettronica, dal pop di matrice internazionale alle sonorità più urban, fino a quelle più sperimentali: una confluenza di musiche e culture, in una location – quella del Main Stage – che sin dal nome racchiude lo spirito del festival.

A inaugurare gli appuntamenti con i grandi live al Parco della Confluenza, per una prima giornata a ingresso libero domenica 25 agosto, JEREMIAH FRAITES, Bab L’Bluz, Addict Ameba e Sasso; lunedì 26 agosto sul palco LCD SOUNDSYSTEM con Nation of Language, Khompa feat. Akasha e Giulia’s Mother; martedì 27 agosto sarà la volta di ARLO PARKS che si esibirà dopo Tangerine Dream, English Teacher, Birthh e Giøve; per giovedì 29 agosto sono stati annunciati gli OVERMONO, Yellow Days, C’mon Tigre e Thru Collected (appena annunciati); venerdì 30 agosto le performance di THE JESUS AND MARY CHAIN, Fast Animals and Slow Kids, Elephant Brain e Brucherò nei Pascoli; il 31 agosto l’headliner sarà MAHMOOD, insieme a Jupiter & Okwess e A Toys Orchestra; chiuderanno in bellezza il festival lunedì 2 settembre i MASSIVE ATTACK.

Per LCD Soundsystem, Arlo Parks e English Teacher, quella di TODAYS sarà l’unica data nel nostro Paese, mentre per The Jesus and Mary Chain e Overmono l’appuntamento è l’unico nel Nord Italia, a conferma dell’eccezionalità della line up del festival e dell’attesa da parte del pubblico per questa edizione.

Ma non solo concerti al Main Stage del Parco della Confluenza: TODAYS sarà un vero e proprio Festival diffuso in moltissimi altri luoghi e realtà della Città. Si parte il 23 e 24 agosto con TOnights Spirit curated by JAZZ:RE:FOUND, ma ad essere coinvolti nelle giornate di Festival saranno anche: SEEYOUSOUND INTERNATIONAL MUSIC FILM FESTIVAL – che porta ogni inverno a Torino il cinema più audace e innovativo del panorama mondiale incentrato sul rapporto tra pellicola e musica – con proiezioni esclusive di film a tema musicale in scena al Teatro Monterosa prima dei concerti del Main Stage il 26, 27, 29, 30 e 31 agosto e 2 settembre; FLIC SCUOLA DI CIRCO con incursioni circensi e spettacoli il 27, 28 e 29 agosto; SOUNZONE, prima community di produttori musicali in Europa, con un contest, laboratori e panel il 25, 29 e 30 agosto; DOJO, collettivo nato nel 2017 con l’obiettivo di promuovere e sostenere la scena rap e hip-hop in Italia, punto di riferimento nel panorama musicale italiano, particolarmente nel circuito del freestyle con sede nella Città di Torino, con i suoi format Regio Freestyle, NAV Vol.11 e Verbal Jungle Show il 25, 28 e 30 agosto; MOCAMBO ospiterà il 2 settembre “Barriera (ri)ascolta, un evento atteso per lunedì 2 settembre dedicato agli artisti emergenti del quartiere.

Così FONDAZIONE REVERSE alla vigilia del Festival: “Tutto è pronto per questa nuova edizione di Todays: sono grandi l’emozione di vedere l’area allestita e il fermento per le attività che si alterneranno grazie al lavoro sinergico coi nostri partner nella Circoscrizione 6 della Città. In continuità con la storia del festival ma con uno spirito rinnovato, siamo pronti ad accogliere alcuni dei nomi più importanti e interessanti della musica italiana e internazionale. L’obiettivo è quello di offrire agli spettatori che arriveranno da tutta Italia un’esperienza di altissimo livello – al pari dei grandi festival europei e non solo – certamente dal punto di vista artistico, con una line up eccezionale e molte date uniche nel nostro Paese, ma anche varia e coinvolgente, con i tanti eventi off”.

TONIGHTS SPIRIT CURATED BY JAZZ:RE:FOUND

23 e 24 agosto @ Le Roi

Jazz:Re:Found è ormai riconosciuto come uno dei riferimenti nazionali dei festival esperienziali. Un contenitore culturale musicale che parte dalle radici della musica black e spazia nei più nuovi e sperimentali territori del jazz e dell’elettronica con un formato unico, che unisce club culture e live performance in un equilibrio perfetto. Un evento boutique unico, che ispira e suggestiona le nuove generazioni, grazie ai suoi valori e alle numerose proposte che, nel tempo, hanno anticipato le tendenze. La curatela di JZ:RF presenta a TODAYS il format TOnights Spirit, nella suggestiva venue del Le Roi Music Hall – in due esclusivi eventi di preview il 23 e 24 agosto – saranno ospiti Bradley Zero, Tash LC e parte del roster di JZ:RF Selectors, per aprire le danze della manifestazione e regalare una preview del programma di Jazz:Re:Found 2024.

SEEYOUSOUND INTERNATIONAL MUSIC FILM FESTIVAL

26, 27, 29, 30 e 31 agosto, 2 settembre @ Teatro Monterosa

L’International Music Film Festival, che solo pochi mesi fa ha festeggiato i suoi 10 anni con una ricchissima edizione lunga 10 giorni che ha coinvolto oltre 8.000 persone, è di nuovo pronto ad abbassare le luci e alzare il volume. SEEYOUSOUND ha studiato un programma composto da sei film per rendere l’esperienza del pubblico di TODAYS ancora più ampia e completa. I concerti del 26, 27, 29, 30 e 31 agosto e quello del 2 settembre saranno anticipati alle 18.30 dalle proiezioni a ingresso gratuito, al Teatro Monterosa (Via Brandizzo 65, Torino) di titoli dal catalogo SEEYOUSOUND o portati in esclusiva a TODAYS, appositamente scelti in abbinamento alla serata dal vivo al Parco della Confluenza.

Lunedì 26 agosto il concerto degli LCD SOUNDSYSTEM sarà preceduto da un film che a SEEYOUSOUND 9 segnò un sold out memorabile: MEET ME IN THE BATHROOM di Will Lovelace, Dylan Southern, Andrew Cross (2022, USA, 105’). Il film ripercorrere le gesta dei protagonisti della cosiddetta rinascita post punk newyorchese dei primi anni Duemila, tra cui The Strokes, Interpol, Vampire Weekend, LCD Soundsystem; un’era pre-Spotify, ideale, strafottente e romantica, riverberata e riecheggiata poi in tutto il mondo.

Prima della cantautrice britannica ARLO PARKS che si esibirà sul main stage martedì 27 agosto, in esclusiva per il pubblico di Todays, TEACHES OF PEACHES di Philipp Fussenegger e Judy Landkammer (2024, Germania, 107’), Miglior documentario alla Berlinale del 2024 e un omaggio potente alla carriera della cantante electroclash e punk canadese Merrill Nisker, in arte Peaches, e alla sua influenza sulla scena musicale e sulla cultura di genere.

Giovedì 29 invece a scaldare l’atmosfera prima degli OVERMONO sarà FREE PARTY: A FOLK HISTORY di Aaron Trinder (2023, UK, 107’). Dal programma di SYS10, è un incisivo documentario che traccia l’evoluzione del free party movement nel Regno Unito dagli Anni ‘80 ai primi ‘90, evidenziando il suo impatto sociale, politico e culturale.

Altro titolo dall’ultima edizione di SEEYOUSOUND, venerdì 30 agosto prima dei THE JESUS AND MARY CHAIN, SANKARA di Yohan Malka (2021, Francia, Burkina Faso, 62’), sul carismatico ex presidente del Burkina Faso e la sua rivoluzione anticapitalista, femminista e ambientalista nel cuore dell’Africa degli Anni ’80, che ancora oggi, a 37 anni dal suo assassinio, ispirano rapper come Kalash Criminel e Youssoupha, il burkinabé Art Melody e migliaia di giovani in tutto il mondo.

Sabato 31 agosto, un ritorno agli esordi fa da spalla a MAHMOOD: dal programma di SYS3 YALLAH UNDERGROUND! di Farid Eslam (2015, USA, UK, Germania, Canada, Egitto, Repubblica Ceca, 85’). Un viaggio appassionato e profondo attraverso i paesaggi sonori della Primavera araba, quando coraggiosi artisti di talento hanno dato vita a un mondo alternativo. Una nuova generazione il cui scopo è far incontrare i molteplici aspetti delle culture e delle filosofie medio-orientali e fonderli nel proprio stile di vita e nel proprio lavoro.

Infine, in esclusiva per TODAYS, lunedì 2 settembre per la battle di freestyle che si terrà in tutta la circoscrizione, EL ARENA di Jay B. Jammal, (2022, Libano, UAE, 78’), che esplora le difficoltà politiche ed economiche del Libano attraverso la poesia dei suoi rapper di battle più talentuosi, sullo sfondo del degrado politico ed economico accentuato dalla devastante esplosione del 2020 al porto di Beirut e dalla pandemia di Covid.

SOUNZONE

25 29 e 30 agosto @ Mocambo Recording Studio

Durante i giorni del festival SOUNZONE, prima community di produttori musicali in Europa, si occuperà dell’organizzazione di incontri aperti al pubblico, all’interno dei quali il tema sarà la soundtrack, in termini di linguaggio, creatività sonora e confronto sulla cultura dell’abbinamento della musica alle immagini in movimento. La collaborazione tra TODAYS e SOUNZONE si svilupperà in tre giorni con tre diversi eventi.

Domenica 25 agosto al Mocambo – che apre il suo spazio per l’occasione – TODAYS THEME, la premiazione della soundtrack di Todays 2024. Nel periodo antecedente il festival, Sounzone lancerà infatti uno dei suoi LAB con lo scopo di selezionare la colonna sonora di Todays. Il LAB sarà aperto alla più grande community di produttori di colonne sonore indipendente in Europa. Il tema vincitore sarà utilizzato per tutta la comunicazione del festival e per l’after movie, e sarà premiato nei primi giorni di apertura del festival. Il LAB è la modalità con la quale Sounzone seleziona i temi e le produzioni musicali per l’abbinamento a tutti i tipi di opere visive, da quelle della TV (Netflix, Amazon Prime, Sky) a quelle pubblicitarie e cinematografiche. I produttori e i compositori musicali che parteciperanno al LAB avranno a disposizione 2/3 giorni per realizzare il tema secondo il brief e le immagini a loro disposizione. Nel caso di Todays Theme, le tracce raccolte verranno sottoposte ad una giuria interna che sceglierà quella più adatta a diventare la soundtrack del Festival.

Giovedì 29 agosto ci sarà invece un panel dal titolo La musica nel cinema e nelle serie tv negli spazi di Macambo Recording Studio con Marco Welba (compositore), Silvia Siano (music supervisor) e Davide Molla (video editor), moderato da Tiziano Lamberti.

Venerdì 30 agosto sarà la volta invece del workshop Sounzone LAB – la produzione della colonna sonora con Dario Tatoli (Makai) e sempre la moderazione di Tiziano Lamberti. All’interno sempre di Mocambo – si entra nel vivo della produzione. Confronto in diretta con i produttori musicali sulla costruzione della musica per visual media. Il percorso completo, dalla parte promozionale alla post-produzione audio e sound design.

DOJO

25 28 e 30 agosto @ Piazza Sofia e Parco Peccei

DOJO EVENTS è un’associazione culturale che nasce a inizio 2023 riunendo diversi giovani di Torino appassionati di freestyle e musica urban. Lo scopo dell’associazione è di organizzare eventi culturali che possano intrattenere in modo sano e coinvolgente il pubblico. DOJO ormai è una realtà affermata a livello nazionale nel circuito del freestyle e si è presa il suo spazio nella città di Torino con eventi di musica live, laboratori nelle scuole e ritrovi settimanali per gli appassionati. Si unisce oggi a TODAYS con tre format originali che andranno in scena il 25, 28 e 30 agosto.

IL REGIO rappresenta l’appuntamento fisso dei freestyler torinesi, che si svolge ogni mercoledì sera in Piazza Castello. Per l’occasione, si sposterà con tutti i suoi ospiti in una location della circoscrizione con il suo classico svolgimento: ritrovo, riscaldamento e giri di allenamento che includeranno anche i ragazzi alle prime armi e poi una sfida a coppie (sorteggiate casualmente tra i freestyler presenti), che permette a chiunque di poter migliorare e poi sfidare (o affiancare) dei performer più esperti che arrivano dal Piemonte e non solo.

Il secondo evento sarà il NAV, street contest che rappresenta anche quella che è la festa del freestyle torinese.

L’organizzazione è sempre targata Il Dojo Ind, si tratta di un contest che ha già dieci edizioni alle spalle e sarebbe ideale inserirlo in giorno ed orario non lavorativo. Ci saranno cinque giudici e due host a presentare l’evento che partirà dalle selezioni fino ad arrivare, con le modalità del torneo, all’elezione del vincitore assoluto e dei vincitori di categoria (miglior rima, miglior flow etc).

Il terzo format è la VERBAL JUNGLE SHOW, una battle con quattro squadre da tre freestyler ciascuna, provenienti da Torino, Milano, Roma e Napoli, tra le quali il pubblico sceglierà i vincitori.

FLIC SCUOLA DI CIRCO

27, 28 e 29 agosto @ Bunker, Piazza Foroni e Piazza Crispi

La scuola di circo torinese FLIC è pronta a portare l’arte circense all’interno di TODAYS: tra gli appuntamenti off del Festival l’Aperitivo Oscillante al Bunker nelle serate dal 27 al 29 agosto, tre serate con tre artisti (Costanza Bernotti, Ivan Morales Luiz e Federica Pini Sandrelli) che stupiranno con le loro performance uniche e creative sul vertiginoso trapezio ballant. Ogni spettacolo sarà introdotto da una voce narrante e accompagnato da un dj set, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente dall’inizio alla fine. L’Aperitivo Oscillante è una fusione di arte e musica, arricchita dalla presenza di un cocktail bar. È l’occasione perfetta per rilassarsi e lasciarsi incantare dalle esibizioni artistiche aeree. Qui, il cielo non è il limite, ma solo l’inizio di un viaggio nella meraviglia.

Il 27 agosto al Mercato di Piazza Foroni e il 28 agosto in Piazza Crispi sarà la volta di Happy Hoop di Silvia Martini: un attaccapanni ed un baule rosso accompagnano l’artista in un mondo fatto di 35 hula hoop volteggianti ed acrobazie temerarie. Uno spettacolo che unisce all’alto livello tecnico nelle discipline circensi dell’hula hoop, del clown e del verticalismo, una teatralità delicata e allo stesso tempo provocatoria dove il gioco della seduzione coinvolge il pubblico a ritmo di mambo e rock&roll.

Giorgio Bertolotti infine divertirà il pubblico con Unicycle Dream Man il 28 agosto al Mercato di Piazza Foroni e il 29 agosto in Piazza Crispi,: rendere la piazza un luogo di scambio, un luogo vivo, dove poter condividere con il pubblico complice e a volte attore protagonista, un momento spensierato e giocoso, sono le fondamenta di questo spettacolo sorprendente e imprevedibile. L’ironia tagliente e la semplicità con cui Giorgio si relaziona con il pubblico, sono il filo conduttore di uno show dove si susseguono momenti di giocoleria frizzante, evoluzioni tecniche su un monociclo gigante e per finale uno strampalato spogliarello in equilibrio su una ruota che lascerà il pubblico a bocca aperta.

MOCAMBO

2 settembre @ Mocambo Recording Studio

MOCAMBO, in collaborazione con Original Artisti, presenta “Barriera (ri)ascolta”: un evento atteso per lunedì 2 settembre dedicato agli artisti emergenti del quartiere, i quali avranno la possibilità di far ascoltare i loro progetti e confrontarsi in maniera aperta e costruttiva con alcune figure di spicco del panorama musicale italiano. Guest d’eccezione Natty Dub, Michael Sorriso e Ale Bavo.

ETICA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Rendere gli eventi ad impatto ambientale positivo, è una mission da sempre. Gli eventi sono attività che generano impatti significativi sull’ambiente, dalla produzione di rifiuti, al consumo di acqua ed energia, al rumore, per finire con gli impatti legati ai servizi di ristorazione. Attivare azioni per ridurre tali impatti e migliorare l’impronta climatica è un atto di responsabilità sociale e prioritario per tutte le organizzazioni. L’impatto positivo si traduce in sostenibilità ambientale, sociale ed economica, che attraverso la collaborazione con le Istituzioni locali, permette di creare valore per i territori restituendo più di ciò che è stato sottratto.

Per tutti questi motivi TODAYS si impegna con attività dirette per sensibilizzare il proprio pubblico ma anche con azioni precise volte a diminuire l’impatto ambientale:

● Eliminazione di plastica monouso, utilizzo di bicchieri riutilizzabili per il pubblico e borracce per lo staff.

● Raccolta differenziata dei rifiuti sia durante le fasi di montaggio e smontaggio che durante gli eventi

● Nell’area food utilizzo di packaging biodegradabili.

● Distribuzione di acqua gratuita per il pubblico.

● Incentivazione dell’utilizzo di mobilità dolce attraverso convenzioni con car sharing e monopattini elettrici, con parcheggi riservati e gratuiti.

● Utilizzo di mezzi elettrici all’interno dell’area dell’evento.

● Distribuzione posaceneri portatili gratuiti.

● Il luogo scelto inoltre è privo di barriere architettoniche, con percorsi ordinari e di emergenza ben delineati come da allegato Progetto Tecnico.

● Bike Parking gratuito e custodito

Dopo il parere positivo dell’Ente Parco pervenuto agli organizzatori lo scorso 14 agosto, saranno applicate alcune prescrizioni per la tutela ambientale, tra cui l’orientamento del palcoscenico alla Confluenza in direzione del centro urbano, in modo che i fasci luminosi e le emissioni sonore non interferiscano con l’habitat della fauna circostante, e percorsi obbligati per il pubblico, che dovrà mantenersi esclusivamente all’interno delle aree autorizzate.