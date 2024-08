Ultimo weekend per visitare la mostra di Ravo al Castello di Masnago

Ancora pochissimi giorni per visitare la mostra dell’artista varesino Andrea Ravo Mattoni, che espone 25 opere inedite al Museo d’Arte moderna e contemporanea di Varese, nelle sale del Castello di Masnago.

Sabato 24 agosto alle ore 15 ci sarà l’ultima visita guidata per conoscere in modo approfondito la mostra Img2img – Pittura, Copia e Intelligenza artificiale, curata da Monica Guadalupi Morotti e Andrea Ceresa. L’esposizione si conclude domenica 25 agosto. Da non perdere quindi l’opportunità di vedere le opere inedite realizzate dallo street artist in pittura a spray, ad acrilico o in disegno, che esplorano il rapporto dell’arte con l’intelligenza artificiale. Opere inedite allestite nelle sale del Castello, anche in dialogo con gli affreschi quattrocenteschi e un’opera della collezione permanente: Sera d’autunno o Valpozzo di Pellizza da Volpedo (1903).

Informazioni e prenotazioni per la visita guidata sono sul sito www.cooperativasullarte.it o scrivendo a museivarese@cooperativasullarte.it.