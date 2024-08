Un altro difensore mancino per la Pro Patria: dall’Atalanta arriva Cavalli

Terzo colpo di calciomercato in difesa per la Pro Patria. Dopo essersi assicurati il ritorno nel Varesotto di Travaglini (ex Varese e Caronnese) e di Alcibiade, i tigrotti di Busto Arsizio ingaggiano anche Tommaso Cavalli per rinforzare definitivamente la retrovia rimasta lo scorso 30 giugno privata di Saporetti, Moretti e Vaghi.

Cavalli è un difensore mancino classe 2000 di proprietà dall’Atalanta. Ancora giovane, nelle ultime tre stagioni ha fatto esperienza tra i professionisti con la capolista indiscussa Mantova (nell’ultima annata ha conquistato 16 presenze tra i virgiliani), e con il Fiorenzuola, giocando a cavallo tra il Girone A e Girone B durante i campionati 2021/22 e 2022/23. La scorsa estate iniziò il ritiro agli ordini di Gasperini prima del trasferimento a Mantova, che formulò un diritto di riscatto (vincolato dalla possibilità di un controriscatto a favore degli orobici) poi non esercitato.

Proprio come l’ultima new entry nella squadra di Via Ca’ Bianca Eljon Toci, anche difensore arriva in prestito secco, legato ai colori bianco-blu fino al 30 giugno 2025