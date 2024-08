Un aperitivo per raccontare a che punto sono i lavori del nuovo Spazio Libero di Varesenews

Proseguono i lavori del cantiere nell’ex scuola elementare di Sant’Alessandro a Castronno, che presto diventerà Materia, sia nel nome che nei fatti, trasformandosi nel nuovo Spazio Libero di Varesenews.

Come abbiamo raccontato in diverse occasioni, qui non troverà nuova casa solo la redazione del giornale, ma anche numerose attività e opportunità, tutte dedicate all’intera comunità, dai singoli cittadini alle grandi imprese.

Materia sta prendendo sempre più forma come una nuova piattaforma fatta di persone, e siamo entusiasti di potervi continuare a raccontare il suo sviluppo.

Questa volta vogliamo farlo con un piccolo aperitivo, in programma martedì 10 settembre dalle ore 18:00. Sarà un’occasione per aggiornarvi sui progressi dei lavori e per presentarvi la nascita dell’associazione Anche Io, che prende il nome dalla storica festa di Varesenews, la quale proprio quel giorno compirà 20 anni, e che gestirà questi spazi.

L’evento è gratuito e libero, previa registrazione a questo link: https://bit.ly/3ylzNX3apemateria