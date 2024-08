Un grande abbraccio solidale tra la ONG argentina Expedición Sonrisa e La Casa del Giocattolo di Varese

Un abbraccio gigante che parte dall’Argentina e arriva a Varese. Le braccia sono quelle dell’Exedición Sonrisa, onlus argentina che gira il mondo per aiutare i bambini dove c’è bisogno.

Un equipaggio di questa importante realtà della solidarietà, con più di 1000 volontari in giro per il mondo, ha scoperto quello che fa La Casa del Giocattolo Solidale, associazione varesina nata nel 2020 con l’obiettivo di raccogliere e donare giocattoli, materiale scolastico ed articoli per l’infanzia ai bambini che hanno meno possibilità e che negli anni è cresciuta aprendosi anche allo sport (QUI IL RACCONTO DELLA SQUADRA DI BASKET DREAMING TEAM) e all’assistenza di mamme e bambini.

Oggi, in un caldo sabato 17 agosto, c’è stato l’incontro a Varese tra queste due realtà della solidarietà. Un abbraccio forte e bello, che si è concretizzato con un dono molto apprezzato: un nuovo gonfiabile per i bambini di Varese, che ha reso felici tanti bambini in giro per il mondo ed ora sarà utilizzato da La Casa del Giocattolo Solidale per continuare il suo lavoro e regalare altri momenti di gioia.

Expedición Sonrisa nasce dall’iniziativa di due ragazzi, Facundo e Carina, che 10 anni fa sono partiti per girare il ondo e regalare sorrisi e gioia ai bambini in difficoltà: sono stati in Africa, Asia, Centro America, Europa, soprattutto negli orfanotrofi, ma anche in altre situazioni più e meno complicate. A metà del loro percorso percorso hanno aperto la ONG che in Argentina si occupa di aiutare i più piccoli.

Hanno incontrato La Casa del Giocattolo Solidale su internet e hanno deciso di donare loro il gonfiabile, prima di proseguire il loro viaggio: «Siamo felici per il dono e orgogliosi che abbiano scelto noi – commenta Ivan Papaleo, presidente e fondatore dell’associazione varesina -. Continueremo a donare sorrisi a tanti bambini e ne siamo davvero felici».

Il ponte tra Argentina e Varese si è concretizzato anche con un altro dono, questa volta dai varesini ai sudamericani: una maglia di Luis Scola, “El General”, idolo della pallacanestro albiceleste e patron della Pallacanestro Varese, donata dal consorzio il Basket Siamo Noi, partner de La Casa del Giocattolo Solidale.