E’ stato giocato in una sede davvero suggestiva il torneo di burraco per beneficienza organizzato nell’ambito della Festa della Montagna nel pomeriggio di sabato 10 agosto.

Galleria fotografica Un torneo di Burraco al Grand Hotel Campo dei Fiori 4 di 7

Si è svolta infatti all’interno del salone del Grand Hotel Campo dei Fiori la gara che ha visto ben 64 partecipanti. La loro quota di iscrizione è andata in beneficienza all’Associazione Camminiamo Insieme, che gestisce il centro diurno Il Viandante per senzatetto e persone in difficoltà.

Per la cronaca, i vincitori sono stati per il Girone A Marco Valmori e Eugenia Bellotto; per il Girone B Giorgio Colombo e Massimo Zuccolotto; per il Girone C Ines Striato e Germano Troiano.