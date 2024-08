Parte “col botto” il primo weekend della festa della montagna

E’ patito “col botto” il primo weekend della festa della montagna al Campo dei Fiori: in migliaia hanno preso la navetta davanti al palazzetto dello sport di Masnago nella giornata di sabato 10 agosto per dirigersi verso la festa alpina di Ferragosto. Un gazebo di Sestero Onlus li attendeva con i biglietti necessari per arrivare in vetta, poi tutti in fila in attesa del trasporto.

Malgrado le inevitabili code, non si sono registrati disguidi

Per chi salirà specialmente nei giorni più gettonati (uno dei quali è proprio domenica 11) il consiglio è comunque di armarsi di pazienza e non avere fretta: le attese possono essere importanti, ma in cima c’è buon cibo e tanto fresco che vi aspetta