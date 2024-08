Campo dei Fiori in festa: inaugurata la Festa della Montagna 2024

Si è aperta con il tradizionale Alzabandiera, stamattina 9 agosto alle 10.45, la festa della Montagna.

Anche questo Ferragosto, dunque, l’appuntamento è con gli alpini al Campo dei Fiori, all’altezza del Grand Hotel: il tradizionale evento, che resterà aperto da oggi al 15 agosto avrà come sempre un calendario di eventi ricco e per tutti i gusti, ma soprattutto uno stand gastronomico a base di “Polenta e…” che fa tornare bambini.

All’alzabandiera, i volontari che hanno poi aperto lo stand gastronomico, il capogruppo del gruppo al pini di Varese Antonio Verdelli e, in rappresentanza delle istituzioni comunali, l’assessore Andrea Civati: «Ogni anno diciamo grazie agli alpini anche per spirito con cui lo fanno – Ha sottolineato l’assessore – Cerchiamo sempre di essere al loro fianco e per questo abbiamo lavorato sul trasporto pubblico, per raggiungere agevolmente e in maniera rispettosa della montagna i luoghi della festa. Lavorare per il bene collettivo a volte è difficile ma lavorare per la bandiera e per una città più solidale e collaborativa è un impegno che ci siamo assunti entrambi».

PER RAGGIUNGERE LA MONTAGNA: SOLO BUS NAVETTA, MOTO, BICICLETTE O TREKKING. LE AUTO RESTANO IN BASSO

Quello a cui ha accennato l’assessore è un percorso intrapreso da Alpini e Amministrazione in maniera ormai definitiva: non si potrà raggiungere l’hotel Campo dei Fiori con i mezzi propri ma ci sarà il bus navetta gratuito dal Piazzale antistante il Palazzetto dello Sport, dalle 10 alle 24. Il biglietto ordinario avrà il costo di € 1,60 e potrà essere acquistato alla partenza, alla fermata intermedia e presso le casse della Festa, saranno validi gli abbonamenti in corso. Il 15 agosto il servizio navette sarà gestito direttamente da Autolinee Varesine: per maggiori info c’è il sito www. autolineevaresine.it. Sarà assolutamente vietata la salita al luogo della festa con le auto: sono autorizzati solo i mezzi destinati al trasporto disabili con contrassegno, le biciclette e le moto.

PAIOLI ALPINI PRONTI, PER UN MENU A BASE DI POLENTA E…

Le cucine sono già al lavoro per il tradizionale menu dell aFesta della Montagna: in cucina le donne tagliano 15 kg a pranzo e 15 chili a cena di cipolle, e 10 chili a pranzo e altrettanti a cena di patate. Ancora ignota la quantità di polenta che verrà girata nei paioli, ma sarà certamente tantissima, visto che è il piatto forte del menu: salsiccia e funghi, arrosto di vitello, porchetta, zola, caprini stagionati e salamella, ma non mancano anche la pasta e fagioli e la trippa. Per chi non vuole perdersi un aperitivo nemmeno in quota, quest’anno c’è anche il piatto “aperitivo dell’alpino” con stuzzichini a tema da accompagnare alla birra o al vino. Lo stand gastronomico sarà aperto tutti i giorni dalle 11 alle 23.

TRA GLI APPUNTAMENTI PIÙ ATTESI: CRONOSCALATA E MOTORADUNO

Tra gli appuntamenti più attesi la ventesima “moto adunata alpina” che si terrà domenica 11 agosto con partenza alle 8.15 da PiazzaRepubblica, la nona edizione della cronoscalata “Tre Croci” che si svolgerà sabato 10 agosto con partenza da via Quintino Sella (bivio di Velate) dalle 8.30 alle 11 (Dislivello di 520 metri per 6,7 chilometri da percorrere). Il ricavato della corsa andrà a sostegno della promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità neuromotorie e intellettivo relazionale, di progetti, attività e iniziative in ambito sociale a cura dell’Associazione Sestero.

Gli eventi musicali invece sono venerdì 9 agosto con il Paolo Tomelleri Quartet e sabato 10 con musica anni ’80, lunedì 12 agosto “Doctor Soul” con Dorotea Mele, Umberto Cesarano, Luca Pedroni e Marco Re. Tutti gli appuntamenti sono alle 21.

Fino al 14 agosto, dalle 11 alle 17, nella hall del Grand Hotel Campo dei Fiori con ingresso gratuito: un viaggio nel tempo, attraverso ricordi e immagini d’epoca delle vacanze al Grand Hotel. Una selezione di cartoline, fotografie e documenti vi farà assaporare l’atmosfera elegante e raffinata di quei giorni, scoprendo storie e aneddoti della Belle Époque. L’esposizione, allestita dalla Delegazione FAI di Varese, vuole aggiungere un altro tassello al racconto e alla conoscenza della storia e del passato turistico del Grand Hotel Campo dei Fiori.

Tante comunque anche le iniziative collaterali: il torneo di burraco organizzato per sabato 10, per esempio, vede già una partecipazione straordinaria: 64 persone per 16 tavoli gli iscritti. Ma sono previste anche camminate, visite guidate nelle grotte o nel borgo del sacro Monte, aperitivi letterari con gli autori, camminata metabolica, e molto altro ancora. A Ferragosto, ultimo giorno di festa, è previsto il tradizionale programma, con la Santa Messa Altare Tre Croci a Memoria di tutti i caduti senza croce alle 11 e alle 17.30 la chiusura della Festa con Ammainabandiera.