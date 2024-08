Varano Borghi ricorda don Luigi Sacchi

Don Luigi Sacchi è ricordato con grande stima e affetto anche dalla comunità di Varano Borghi. Sacchi arrivò in paese nel 1979: era la sua prima volta da parroco, essendo stato per diversi anni rettore del Seminario arcivescovile di Merate.

«Si presentava – lo ricorda chi lo ha conosciuto – come un prete severo, un po’ burbero e, di primo acchito, poteva mettere soggezione, ma conoscendolo meglio, si scopriva che era un uomo dal cuore d‘oro e dal parlare schietto. Sempre pronto e deciso quando si trattava di azioni concrete di aiuto al prossimo, trovandosi anche in situazioni non sempre facili da gestire».

Fu infatti un punto di riferimento costante per un giovane tossicodipendente che ospitò in casa parrocchiale per diverso tempo. Organizzò anche una cooperativa di lavoro per donne in difficoltà economiche e, d’estate, gestiva assieme all’Amministrazione comunale i famosi Parchi Robinson per animare le vacanze di centinaia di bambini. Fece crescere in oratorio un bel gruppo di giovani, che anche a distanza di tempo, ricordano con nostalgia quegli anni di intensa attività, di formazione umana e spirituale e quei viaggi in treno ad Assisi e le vacanze in montagna.