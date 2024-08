Addio a don Luigi Sacchi fu parroco di Arcisate per diversi anni

La sua anima è affidata a Dio, lui che di anime ne ha curate tante, e per questo era ben voluto dalla comunità di Arcisate don Luigi Sacchi, guida spirituale del paese dal 1996 al 2010, novantenne, se n’è andato domenica.

Una notizia che ha rattristato la comunità locale, per primo il sindaco Gianluca Cavalluzzi che affida ai social la notizia per informare i suoi concittadini, a cui aggiunge un ricordo personale: «Egli ha servito la nostra comunità con grande dedizione ed è sempre stato un punto di riferimento per tutti noi soprattutto in campo sociale. Lascia un ricordo indelebile e un grandissimo vuoto.»

La liturgia esequiale sarà celebrata nella Chiesa parrocchiale di Cassinetta di Biandronno martedì 13 agosto alle ore 15.00 preceduti dalla recita del Santo Rosario alle ore 14.30. Una seconda liturgia esequiale sarà celebra nella Basilica di San Vittore ad Arcisate mercoledì 14 agosto alle ore 10.30 preceduta dalla recita del Santo Rosario alle ore 10.00. Dopo la cerimonia don Luigi sarà tumulato nel cimitero di Arcisate. Per chi volesse portare un ultimo saluto al caro don Luigi, si può recare presso la casa funeraria Campo dei fiori in via Piave 6 ad Azzate.