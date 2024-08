Velate, si rompe lo scarico della fogna: “pericolo per la salute”

Un tubo di scarico dei bagni rotto, una pozza maleodorante dentro nel cortile di casa. È la fastidiosa situazione vissuta da un proprietario di casa di Velate, che chiede l’intervento delle autorità per ragioni sanitarie.

La corte si trova in via Lanfranconi, stradina del piccolo centro storico della frazione varesina. I nostri lettori sono proprietari di due abitazioni nella corte: «Nella casa adiacente, disabitata ormai da più di un anno, è stato fatto uno scavo portando lo scarico fognario all’aria aperta. Essendo il tubo dello scarico rotto, si riversano all’aperto escrementi e liquami».

Parliamo dunque non di un tratto di fogna pubblica, ma dello scarico privato, per questo i lettori hanno sollevato la questione di fronte alle autorità sanitarie.

La segnalazione a Varesenews segue due diverse segnalazioni fatte ad Ats Insubria (l’agenzia sanitaria regionale) e anche al Comune di Varese (il sindaco di ogni Comune è anche autorità sanitaria e di igiene pubblica). «Con queste temperature la situazione è sempre più grave; dobbiamo aspettare che si ammali qualcuno?» ha scritto ad Ats il lettore, che ha inviato il primo esposto via Pec a inizio luglio.