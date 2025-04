Contrasto al dissesto idreologico: incontro a Palazzo Estense su via Piana di Luco

Si è tenuto oggi – lunedì 7 aprile – a Palazzo Estense un incontro sull’intervento previsto in via Piana di Luco per il contrasto al dissesto idrogeologico. Presenti il sindaco di Varese Davide Galimberti, il sindaco di Gazzada Schianno Stefano Frattini, la Polizia locale, le diverse aziende dell’area interessata dai lavori, oltre ai tecnici dei due comuni coinvolti.

Si tratta di un progetto per il quale il Comune di Varese ha ottenuto risorse per un importo di circa 460 mila euro, tramite un bando ministeriale legato all’attuazione degli interventi del PNRR per la resilienza dei territori.

«Un intervento necessario per la messa in sicurezza dell’area – sottolineano i sindaci Galimberti e Frattini – che connette le zone industriali dei due Comuni di Varese e di Gazzada Schianno, e lungo la quale insistono diverse aziende, con il conseguente transito di auto e mezzi pesanti. Si tratta di opere che unite alla realizzazione della nuova via Selene e al nuovo assetto di largo Flaiano consentiranno di migliorare la viabilità del comparto e di tutto il territorio».

L’intervento è finalizzato alla messa in sicurezza e sistemazione idraulica della via Piana di Luco, area a rischio idrogeologico con fenomeni di dissesto e ruscellamento, attraverso lavori di sistemazione dei versanti. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di presentare le opere, individuando con i referenti delle realtà industriali il periodo più idoneo per avviare i lavori, in modo da ridurre ogni possibile disagio.