Via libera alla realizzazione del poliambulatorio nell’ex municipio di Bardello

Luce verde per il poliambulatorio nell’ex municipio di Bardello. La giunta, lo scorso 1 agosto, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per realizzare sei studi medici al pian terreno della palazzina.

L’intervento di ristrutturazione interna amplierà l’area medica dagli attuali due locali, un ambulatorio e una sala d’attesa dotati di ingresso indipendente, fino a ricomprendere gli altri 5 locali che sono al di là della porta di comunicazione tra le due parti del piano terreno.

I lavori prevedono la modifica dell’ingresso, il quale viene portato leggermente avanti, mentre le due porte tra loro attigue vengono accorpate in un unico ingresso. Gli spazi adibiti ad ufficio saranno trasformati in nuovi ambulatori. La sala d’attesa, posizionata in prossimità dell’ingresso, verrà messa in comunicazione con il bagno per disabili e, tramite un corridoio centrale, sarà comunicante con n. 6 ambulatori. Il corridoio esistente viene ristretto, ottimizzando quindi lo spazio da dedicare agli ambulatori.

Il progetto prevede un costo totale di 315.000 euro di cui 106.000 nelle disponibilità del Comune. Il progetto è stato approvato e la giunta ha dato il via libera alla progettazione esecutiva, suddivisa in due lotti funzionali, per rispettare i termini previsti dal Ministero dell’Interno per ottenere incentivi statali.

Il poliambulatorio era stato deciso dal sindaci Iocca in seguito alla crisi della medicina territoriale a inizio anno quando la fine delle attività di 3 medici di medicina generale tra Gavirate Bardello e Biandronno causarono un grosso problema alla popolazione.

Lo scorso 8 luglio è arrivata la prima dottoressa a cui, ci si augura, potranno aggiungersi altri medici

Il poliambulatorio vuole essere un’offerta attratta a futuri medici che potranno avere agevolazioni nello scegliere il Comune di Bardello con Malgesso e Bregano per costituire la medicina di gruppo. Nelle intenzioni dell’amministrazione ci sono anche personale sanitario e amministrativo a coadiuvare l’attività dei medici.