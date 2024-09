A Besano “La giornata del cuore” con volontari ed esperti di Sos Valceresio

Sos Valceresio organizza per il fine settimana due appuntamenti dedicati al primo soccorso e al volontariato, con l’opportunità di imparare importanti nozioni sulla rianimazione anche in età pediatrica, manovre salvavita e l’uso del defibrillatore automatico (Dae).

Il primo appuntamento è previsto per venerdì 27 settembre. Alle 21 nella sede di Sos Valceresio, a Besano in via Restelli 4 (Villa Azzurra), verrà presentato il corso per aspiranti volontari. Si tratta di un corso gratuito e aperto a tutti i cittadini, composto da lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, ed è suddiviso in due moduli: il primo (46 ore), comprende nozioni di primo soccorso, trasporto sanitario ed il modulo BLSD, per la rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del defibrillatore. Il secondo modulo della durata di 78 ore, ha come obiettivo la formazione di volontari che desiderano ricoprire il ruolo di soccorritori esecutori nell’ambito dell’emergenza urgenza.

Il secondo appuntamento è organizzato per domenica 29 settembre. In occasione della Giornata mondiale del cuore, Sos Valceresio in collaborazione con Aido propone a Villa Azzura un’intera giornata di momenti di informazione e formazione, ma anche attività sportive e giochi per bambini, adulti e famiglie.

La giornata inizia alle 8,30 con il corso per adulti sulle manovre di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore, che proseguirà fino alle 13,30.

Alle 11 con il saluto del sindaco di Besano Leslie Mulas, del presidente di Sos Valceresio Mirko Andreoletti e con un intervento della dottoressa Federica De Min, coordinatrice Procurement Organi e tessuti per la Asst Sette Laghi.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, si svolgerà il corso di primo soccorso pediatrico, durante il quale saranno impartite nozioni sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del defibrillatore in bambini e ragazzi.

Seguirà un approfondimento su alimentazione e diabete in età pediatrica. Dalle 16 alle 18 spazio a giochi e attività sportive.

La partecipazione ai corsi è gratuita, ma per motivi organizzativi è obbligatorio iscriversi, chiamando il numero 345 9613822 oppure scrivendo una mail a coordinamento@sosvalceresio.it