Al museo di Besano tra dinosauri e Resistenza. Apertura speciale per il 25 aprile

Il Museo dei Fossili di Besano in provincia di Varese riapre ad aprile farà una serie di aperture straordinarie e visite guidate pensate per tutte le età. In uno dei luoghi più affascinanti della paleontologia italiana – riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità – il viaggio nel tempo è garantito: basta entrare per trovarsi catapultati nel Triassico, 240 milioni di anni fa, quando la Valceresio era sommersa da un mare caldo e tropicale, popolato da ammoniti, pesci e rettili marini. Il protagonista assoluto?

Il Besanosaurus, un ittiosauro lungo sei metri che custodisce nell’addome l’embrione del suo piccolo: una testimonianza straordinaria dell’evoluzione. Gestito da Archeologistics per conto del Comune di Besano, il museo sarà visitabile nei giorni di martedì, sabato e domenica. In particolare, nelle date del 22, 25, 27 e 29 aprile saranno proposte visite guidate al costo di 6 euro, pensate per coinvolgere adulti e bambini alla scoperta di un mare scomparso e delle creature che lo abitavano.

Una apertura speciale è prevista per venerdì 25 aprile, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione: un racconto che parte dal Triassico Medio per arrivare agli anni della Resistenza in Valceresio. Un modo originale e toccante per riflettere sulla libertà attraverso le storie di chi, un tempo, ha percorso quelle stesse rocce cercando la salvezza.

Gli orari di apertura ad aprile saranno: Sabato 19 e 26: 14:00 – 17:30 Domenica 21 (Pasqua) e 27: 10:30 – 17:30 Martedì 22 e 29: 14:00 – 17:30 Apertura straordinaria: venerdì 25 aprile (14:00 – 17:00)