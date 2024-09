A Cazzago Brabbia si fa festa: dall’aperitivo di fine estate, alla tavolata in centro paese

Si parte nel pomeriggio di sabato 28, quando alle 16 Chicco Colombo inaugura le pitture murali del paese. I dipinti dello storico burattinaio e artista sono ormai uno dei simboli del paese affacciato sul lago di Varese: gatti, pesci, leggende e momenti di vita dei pescatori sono rappresentati con il tocco di Colombo, i suoi colori, il suo modo “pazzosko” di dipingere. Il ritrovo è fissato al Bon in via Piave 3 alle 16, ci sarà il giro per osservare e conoscere i dipinti sparsi per il centro del paese e poi animazione per famiglie e bambini (consigliata la prenotazione al 393 3315016). In caso di maltempo l’evento sarà rinviato.

La sera di sabato 28 settembre si festeggia invece la fine dell’estate con “Cazzag-End Summer Fest”, evento organizzato dai giovani cazzaghesi e aperto a tutti. Ci si trova al Lago di Piazza dalle 19 a mezzanotte con djset by Carlito.

Il 6 ottobre, domenica, spazio invece al grande pranzo conviviale: una lunga tavolata per le vie del centro storico, da via San Carlo all’inizio di via Piave, per passare una giornata in compagnia. A raccontare come è nata l’idea è Valentina Rossi, consigliera comunale e tra le promotrici dell’iniziativa: «L’idea è del sindaco Davide Bossi, quando ce l’ha proposto abbiamo subito aderito con entusiasmo e ci siamo subito mossi per mettere in pratica quello che vorremmo diventi un momento importante per tutta Cazzago – spiega -. Già la scorsa domenica 22 settembre abbiamo aderito alla giornata organizzata da Legambiente “Puliamo il Mondo”, per cercare di coinvolgere la cittadinanza, le famiglie e i bambini. “Tutti a Tavola” vuole proprio andare in questa direzione, tornare ad essere una comunità unita, con momenti da condividere insieme. Il pranzo della domenica è l’ideale. Abbiamo coinvolto le attività del paese e hanno aderito in 4: Bon, Bar San Carlo, la Darsena 350 e la pasticceria Valeria. Non servirà prenotare, basterà arrivare dalle 11, acquistare i prodotti che ogni attività proporrà e poi sedersi e pranzare insieme, su una lunga tavolata che vuole ridare il senso della comunità». Ci saranno anche momenti culturali, visite guidate al lavatoio restaurato e proiezione del filmato realizzato sulle tradizioni cazzaghesi, spazi per i più piccoli con laboratori e intrattenimento musicale e artistico.