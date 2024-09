A Gallarate una cena a sostegno di “Ama il tuo cuore”

In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, l’associazione “Ama il tuo cuore” di Gallarate organizza la sua cena annuale: appuntamento venerdì 27 settembre alle ore 19 al ristorante “Saperi e Sapori” dell’Istituto Superiore “G. Falcone ” di Gallarate.

“Ama il Tuo Cuore” è un’associazione di volontariato nata con lo scopo primario di promuovere iniziative per prevenire le malattie cardiovascolari e per affrontare i problemi dei pazienti affetti da queste patologie. Inizialmente nata come “Associazione per la Lotta contro le Malattie CardioVascolari” con atto fondativo del 10 maggio 1991, e per anni nota con l’acronimo Almacav, dal 18 luglio 2008 l’Associazione è diventata una ONLUS e ha preso la denominazione di “Ama il tuo cuore”. Nel tempo ha promosso uncontri con la popolazione su temi di aggiornamento sulle malattie del cuore e soprattutto su argomenti di prevenzione, convegni e simposi medici, indagini sugli scolari della classe quinta delle scuole elementari per il riconoscimento precoce delle dislipidemie, del diabete e dell’obesità.

La serata avrà inizio con un interessante intervento curato dal Prof. Roberto Canziani sul tema ” Il cuore nella storia” .

Per partecipare telefonare al cellulare. dell’Associazione 392 777 1000 o scrivere una mail a ama.iltuocuore@live.it La data termine per le prenotazioni fissata al 23 settembre.

L’ingresso è in Via Cantoni si potrà parcheggiare gratuitamente nel parcheggio riservato della scuola.