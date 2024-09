A Gazzada ragazzini mettono sassi sui binari: appello per fermare il “gioco” pericoloso

Un residente di Gazzada Schianno ha deciso di lanciare pubblicamente un monito a proposito di una serie di episodi preoccupanti avvenuti nei pressi della ferrovia, dove c’è il cavalcavia della Pedemontana. Protagonisti della vicenda sono due ragazzini, che da diversi giorni si divertono a posizionare sassi sui binari, rischiando di causare gravi incidenti al passaggio dei treni.

I fatti si sono svolti in via Battisti/Carducci, dove i due giovani, dopo aver parcheggiato le loro biciclette sotto il ponte della Pedemontana, oltrepassano la barriera della ferrovia per sistemare i sassi sui binari. Nonostante i richiami e i rimproveri da parte del residente, i ragazzi hanno ripetuto il gesto più volte, sempre verso il tardo pomeriggio.

“Li abbiamo visti e rimproverati più volte, ma sembrano non rendersi conto del pericolo,” racconta l’autore del post. “Questa mattina erano di nuovo qui, ma per fortuna siamo riusciti a fermarli prima che ripetessero quel gioco tanto rischioso.”

Il residente spera che il suo appello possa aiutare i genitori o i familiari dei ragazzini a riconoscerli e intervenire per evitare possibili tragedie. Non sono stati forniti dettagli identificativi ma è stata avvertita la polizia locale.