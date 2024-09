A Porto Valtravaglia torna la manifestazione “Auguri in Piazza” e si cercano espositori

L’ Amministrazione Comunale di Porto Valtravaglia ripropone la manifestazione “Auguri in Piazza” che si terrà nei giorni sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2024 a Porto Valtravaglia.

L’evento prevede, ampie aree adibite a mercatino per artigiani, hobbisti e associazioni, spazi dedicati ai laboratori per i bambini e aree ristoro organizzati in collaborazione con le Associazioni locali, zone dedicate alle attività con gli animali, una zona adibita a “Villaggio di Babbo Natale” e musica e intrattenimento durante tutta la manifestazione (cori e zampognari, truccabimbi, ecc). La manifestazione si svolge sul lungolago del Comune di Porto Valtravaglia e in alcune aree centrali interne; al fine di agevolare i collegamenti e intrattenere i visitatori verrà offerto anche un servizio di trasporto su “trenino turistico” addobbato a tema natalizio.

Nel caso si desideri partecipare in qualità di espositori occorre presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/09/2024 secondo le modalità specificate nell’avviso pubblico che si può trovare sul sito del comune di Porto Valtravaglia www.comune.portovaltravaglia.va.it o direttamente al seguente link www.comune.portovaltravaglia.va.it/notizie/2909381/auguri-piazza

Per eventuali contatti o chiarimenti potete contattare:

Telefono 0332543801

PEC: comune.portovaltravaglia@pec.regione.lombardia.it