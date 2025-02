Scontro frontale a Porto Valtravaglia: due feriti

Questa sera, martedì 25 febbraio, si è verificato un incidente stradale a Porto Valtravaglia, in via Mediavalle, lungo la strada provinciale 31. Intorno alle 20.30, due autovetture si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Luino e i Carabinieri di Luino per la gestione dell’emergenza e per effettuare i rilievi necessari.

Le condizioni dei coinvolti

Nell’incidente sono rimasti feriti due conducenti, un ragazzo di 24 anni e un uomo di 38 anni. Il primo ha riportato ferite lievi, mentre il secondo è stato classificato in codice giallo, indicando condizioni di media gravità.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con un’ambulanza della Croce Rossa di Luino (codice giallo) e un’automedica. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata, mentre le forze dell’ordine hanno regolato il traffico e avviato gli accertamenti sulla dinamica dello scontro.