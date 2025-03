Giallo in Musica a Porto Valtravaglia

Venerdì 14 marzo 2025 alle ore 21 Scambio organizza una serata speciale dal titolo “Giallo in Musica”, un evento che unisce letteratura, musica e mistero in un’atmosfera unica a Porto Valtravaglia, in via Roma 80.

Protagonista dell’incontro sarà Marco Marcuzzi, scrittore, musicista e appassionato di cocktail, che presenterà il suo libro, “Shakerata fatale a Stresa”, edito da Macchione.

A introdurre e moderare l’evento sarà Orietta Spozio, che guiderà il pubblico alla scoperta dell’opera di Marcuzzi, un thriller ricco di suspense ambientato nella suggestiva Stresa. Un’occasione imperdibile per gli amanti del giallo, della musica e dell’arte del bere bene.

Seguirà un rinfresco con degustazione del cocktail “Golden Cadillac” protagonista del romanzo.

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli appassionati di cultura