A Saltrio è tutto pronto per la nuova edizione dell’Orsa Pravello Trail

E’ tutto pronto a Saltrio per la nuova edizione dell’Orsa Pravello Trail, gara di trail running organizzata da Amo – Associazione Amici del Monte Orsa che si svolge in uno dei paesaggi più suggestivi delle Prealpi nel sito del Monte San Giorgio, patrimonio Unesco.

L’evento, in programma domani – domenica 22 settembre – propone tre distanze di gara, tra le quali la più importante è la Triassic 30K, con un dislivello positivo di 1.560 metri, il Trincea 16k con un dislivello positivo di 920 metri e il Cave 10k con un dislivello di 500 metri.

Oggi la prima parte della manifestazione, con la corsa Trail4kids, che ha coinvolto e divertito tantissimi bambini delle scuole di Saltrio, Viggiù, Clivio e Baraggia, Porto Ceresio e Besano nel corso di una giornata arricchita da laboratori, stand gastronomico e che prosegue con una serata di musica dal vivo con dj Nyota e Panigacci&Friends.

L’associazione Amici del Monte Orsa ha deciso di devolvere il ricavato della Trail4kids all’associazione La Casa del Giocattolo Solidale di Varese che è stata presente con uno stand durante l’intera giornata. Inoltre durante la manifestazione con il contributo dell’associazione Run2gether verranno raccolte scarpe da corsa usate ma in buono stato che verranno portate in Kenya e donate a ragazzi che amano correre.

Domani mattina la giornata inizierà molto presto, per atleti e organizzatori che si concentreranno già a partire dalle 6,30 in via Manzoni 21 a Saltrio, per il ritiro dei pettorali della 30 chilometri (fino alle 7,45). Dalle 8 alle 8,45 il ritiro pettorali della 10 e 16 chilometri e poi si parte con le gare.

Alle 8 partono gli atleti della 30 chilometri, e alle 9 quelli della 16 chilometri e della 10 chilometri. Alle 11,30 le premiazioni della 10 chilometri poi il Pasta party per tutti e nel pomeriggio le premiazioni della 30 e della 16 chilometri.

Qui tutte le informazioni