A Somma Lombardo cento volontari della Croce Rossa per la gara nazionale di primo soccorso

Il 13 e 14 settembre, a Somma Lombardo, in provincia di Varese, si terrà la XXIX edizione delle Gare Nazionali di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana, in questa edizione ospitate dal Comitato della Croce Rossa di Gallarate.

Oltre cento Volontari della CRI, suddivisi in 17 squadre provenienti da altrettante regioni italiane, coloreranno di rosso la cittadina lombarda in un percorso che toccherà nove postazioni dislocate nel centro storico di Somma Lombardo. In ogni postazione verrà allestito un diverso scenario simulato di emergenza, mentre otto aree di sosta serviranno alle squadre per riposarsi e rifocillarsi tra una simulazione e l’altra.

I team in gara si troveranno a gestire situazioni emergenziali dovute a calamità naturali, incidenti stradali, infortuni domestici o sul luogo di lavoro, malori. L’obiettivo dei partecipanti sarà quello di garantire in ogni scenario, che rappresenterà un vero e proprio teatro di intervento, un primo soccorso rapido ed efficace.

Una giuria specializzata assegnerà un punteggio al termine di ogni prova, valutando abilità singole e di squadra, organizzazione del lavoro e prontezza. La somma dei punteggi ottenuti nelle varie operazioni determinerà la classifica finale a seguito della quale verrà decretata la squadra vincitrice.

Le attività inizieranno venerdì 13 settembre, al Castello Visconti di San Vito, con la cerimonia di apertura e il saluto delle Autorità alla presenza del Presidente Nazionale della Croce Rossa, Rosario Valastro. Seguirà la sfilata dei Volontari della Croce Rossa Italiana che partirà dal Castello per arrivare al CRI Village, allestito nell’area del mercato di Somma Lombardo. La gara avrà ufficialmente inizio il giorno seguente, sabato 14 settembre, Giornata mondiale del primo soccorso, alle ore 9:00, per concludersi alle 18:00.

La premiazione del team vincitore, prevista per le 20:30, si terrà presso l’agriturismo La Viscontina.

L’educazione al primo soccorso è un tema che vede le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa da sempre impegnate in prima linea. Nelle gare nazionali, le Volontarie e i Volontari della Croce Rossa Italiana si confrontano su scenari simulati per migliorare le loro capacità di risposta alle emergenze ed essere sempre più pronti ed efficienti.