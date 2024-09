A Varese due giorni di meeting delle scuole di specializzazione in odontoiatria pediatrica

È in programma venerdì 13 e sabato 14 settembre a Varese il quarto meeting delle Scuole di specializzazione in Odontoiatria pediatrica delle università italiane, organizzato dall’Università dell’Insubria e ospitato nella Sala Napoleonica di Villa Ponti. L’evento, dedicato alla memoria del professor Giuliano Falcolini, vedrà la partecipazione di esperti e studiosi da tutta Italia, con un programma ricco di interventi e discussioni che metteranno in luce le ultime novità nel campo della ricerca.

La giornata di venerdì 13 settembre inizierà alle 14 con l’apertura dei lavori e i saluti delle numerose autorità presenti: il magnifico rettore dell’Università dell’Insubria Angelo Tagliabue, l’assessore regionale all’Università Alessandro Fermi, il sindaco di Varese Davide Galimberti, il direttore generale dell’Ateneo Marco Cavallotti, il direttore generale Asst Sette Laghi Giuseppe Micale, la magnifica rettrice dell’Università La Sapienza di Roma Antonella Polimeni, il magnifico rettore dell’Università degli studi di Trieste Roberto Di Leonardo, che è anche presidente del Cduo, il Collegio dei Docenti Universitari di Discipline Odontostomatologiche, il professor Maurizio Bossù, referente Cduo per l’odontoiatria pediatrica, e la professoressa Lucia Tettamanti, presidente del corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria e direttrice della Scuola di specializzazione in Odontoiatria pediatrica dell’Università dell’Insubria.

Gli interventi del pomeriggio, a cura dei professori Maurizio Bossù, Alessandra Majorana ed Elena Bardellini, Luisella Magnani, Luca Levrini, Giuliano Salis e Alessandra Quattrini, saranno moderati dai “padroni di casa” Lucia Tettamanti, Davide Farronato, Lorenzo Azzi e Vittorio Maurino. Si parlerà di evoluzione della disciplina e delle patologie più comuni tra gli adolescenti.

La giornata di sabato 14 settembre sarà dedicata a presentazioni scientifiche su temi emergenti come le anomalie dello smalto, il diabete infantile e i disturbi dello spettro autistico: le relazioni saranno tenute dagli specializzandi di Odontoiatria pediatrica di diverse università italiane.Al termine, alle 13.15, sarà presentato il quinto meeting delle Scuole di specializzazione in Odontoiatria pediatrica che si terrà a Parma il 12 e 13 settembre 2025.