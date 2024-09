Acof lancia il corso biennale Its per videomaker: “Qui si impara la comunicazione del futuro”

Imparare a sviluppare una comunicazione moderna, che metta il racconto dentro le immagini e il suono in un incastro perfetto, catturando l’attenzione in un mondo nel quale stimoli e distrazioni si sovrappongono in maniera spesso frenetica. Fondazione Cosmo, con la gestione operativa affidata alla collaudata esperienza di ACOF Olga Fiorini, è pronta a raccogliere e rilanciare questa sfida, attivando a Busto Arsizio il corso biennale ITS di “Digital video making for new media and advertising”.

La partenza del percorso è fissata per ottobre, con quartier generale nella sede ACOF di Borsano, in piazza Gallarini, ma gli iscritti non si limiteranno alle lezioni in aula e nei laboratori, ma trascorreranno 850 delle 2mila ore complessive in tirocinio, presso studi specializzati nel settore della comunicazione. La proposta di partecipazione è rivolta a tutti coloro che hanno conseguito un diploma di scuola superiore e intendono avvalersi di questa Istruzione Tecnica Superiore ad alta specializzazione tecnologica, per conseguire il titolo di quinto livello EQF riconosciuto dal Ministero, con crediti spendibili in università. I partecipanti acquisiranno competenza professionali molto richieste sul mercato negli ultimi anni, tant’è che questo genere di ITS ha una percentuale elevatissima di inserimento occupazionale.

Grazie all’insegnamento affidato a professionisti del settore, gli allievi andranno a prendere dimestichezza con la comunicazione digitale, costruendo competenze trasversali e distintive dei canali omnichannel, apprendendo tecniche audio e video, strategie di promozione pubblicitaria per web e televisione, abilità nell’editing video, padronanza del linguaggio digitale e web, fra nuove tecnologie e intelligenza artificiale, sempre sviluppando le necessarie connessioni tra advertising e creatività. Si parlerà anche di linguaggio cinematografico, web marketing, social media, storytelling, tecniche di ripresa, montaggio video, motion graphic design, sound design, uso dei colori, regia, personal branding, gestione del portfolio e regole dell’inglese tecnico. Insomma, una finestra spalancata sul futuro, poggiando su una solida preparazione.

«Il digital video maker che completerà questo ITS – spiegano da ACOF – sarà in grado di realizzare in completa autonomia un prodotto audiovisivo, dalle riprese all’editing, inserendo conoscenze di grafica, fotografia e suono, valorizzando le proprie idee grazie a strategie narrative e tecniche multimediali avanzate».

Il 16 settembre, dalle 17 alle 19, si terrà un Open Day di approfondimento della proposta proprio in piazza Gallarini 6 a Busto Arsizio. Il corso è a numero chiuso, restano pochi posti e – per essere ammessi – è necessario superare una prova di selezione: il 25 settembre, alle ore 15 si terrà un test a scelta multipla con domande di cultura generale, logica, informatica e inglese; ad esso seguirà un colloquio motivazionale. Il corso ITS, finanziato quasi interamente da Regione Lombardia e MIUR, richiederà agli ammessi solo un contributo alla didattica di mille euro annui, con esonero totale o parziale per Isee sotto i 20mila euro.

Per approfondimenti e contatti:

www.itscosmo.it/corsi/lombardia/digital-video-making-for-new-media-and-advertising/

Telefono: 0331.344053

Per iscriversi al test di ammissione del 25 settembre:

https://iscrizioni2.itscosmo.it/register.php