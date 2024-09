Addio a Franco Guidali, anima del servizio civile del Comune di Varese

Addio a Franco Guidali, classe 1950, maestro elementare per formazione, entrato nel Comune di Varese alla fine degli Anni 70, presso l’ufficio del personale. Alla metà degli Anni 80, su impulso di Francesco Spatola, allora dirigente del settore, attivò un servizio per accogliere e gestire i primi Obiettori di Coscienza a Varese. L’attività era condotta in sinergia con i Servizi Sociali e consentiva a giovani in età di leva di svolgere attività di supporto a favore dei servizi anziani, minori e disabili della città.

Grazie al suo paziente e appassionato lavoro molti giovani hanno avuto la possibilità di impiegare i 12 mesi della leva obbligatoria per svolgere attività sociali, di supporto ad un’utenza disagiata e in difficoltà. La sua passione per il lavoro e per i giovani ha contribuito ad attivare, nei primi Anni 2000 nel Comune di Varese, in modo pionieristico rispetto ad altre amministrazioni pubbliche e del terzo settore, il Servizio Civile Volontario.

Svolgendo questo servizio centinaia di giovani varesini (e non solo) hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza professionale, ma soprattutto, umana, che ha permesso loro di fare scelte più consapevoli per il loro futuro scolastico, lavorativo e di cittadinanza attiva.

Franco era una persona molto conosciuta in città sia per questa importante attività svolta a favore dei giovani, che per il suo impegno sociale, portato avanti con grande passione e umiltà.

I funerali avranno luogo lunedì 9 settembre alle ore 16:00 nella Chiesa parrocchiale di San Vittore in Casbeno. La funzione sarà preceduta dalla recita del Santo Rosario alle ore 15:30. Per chi volesse portare un ultimo saluto Franco si trova presso la Casa Funeraria S. Ambrogio in via Mulini Grassi 10 a Varese.

