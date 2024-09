Aggressioni e liti, una notte agitata in provincia di Varese

È stata una notte particolarmente movimentata, quella tra venerdì e sabato, in giro per la provincia di Varese, tra aggressioni e risse, non di rado protagonista (co-protagonista) l’alcol.

Intorno alle 22 la Croce Rossa e i carabinieri sono in via René Vanetti a Varese – zona viale Valganna – per un’aggressione. Sono stati coinvolti una ragazza di 32 anni e un uomo di 54 (on hanno riportato ferite).

Dopo la mezzanotte due ambulanze e le Volanti della Polizia si sono precipitate invece in via Mazzini, in centro, per una lite che ha coinvolto una coppia di trentenni.

Terzo episodio varesino, un’altra aggressione a un uomo in via Casula, zona stazione Nord, anche in questo caso con carabinieri e Croce Rossa mobilitati.

Spostandosi nella zona del Sempione, a Vergiate un’aggressione ad un uomo di 55 anni ha richiesto a mezzanotte e mezza l’intervento di ambulanza e carabinieri in via Roma, al centro del paese (anche in questo caso, come negli episodi varesini, non ci sono stati feriti gravi).

Altro episodio in piazza Libertà a Luino, con una ragazza di 23 anni soccorsa dopo una violenta lite poco dopo le due di notte. Anche per lei trasporto in ospedale ma in “codice verde”.

Oltre a questo i soccorsi sanitari sono intervenuti anche per altri casi di ubriachi in difficoltà, nonché per l’incidente a Cunardo che ha coinvolto quattro giovani.