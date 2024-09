Incidente nella notte a Cunardo, quattro feriti

Incidente stradale con ben quattro persone coinvolte, nella notte tra venerdì e sabato, alle porte di Cunardo.

È successo poco prima dell’una e mezza di notte, sulla Provinciale venendo dalla Valganna, più o meno all’altezza della curva prima del paese, dove due veicoli si sono scontrati.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, un’automedica e ben tre ambulanze, dell’Sos Cunardo e della Croce Rossa di Varese e Luino. Sono state soccorse quattro persone, un uomo di 32 anni, una ragazza di 18 anni, due ragazzi di 19 e 21 anni, trasferiti all’ospedale di Circolo di Varese in “codice giallo”, vale a dire con ferite ma non in immediato pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri di Luino per ricostruire la dinamica e i vigili del fuoco, per rimuovere i veicoli e anche per tagliare un albero pericolante dopo l’urto con uno dei veicoli. Le operazioni di soccorso hanno richiesto oltre un’ora di lavoro.

Nel corso della notte vigili del fuoco e 118 sono intervenuti anche a Malnate per un incidente meno grave, sulla discesa dal centro della cittadina verso la valle Olona. La 34enne coinvolta non ha riportato ferite gravi.