Al Cinema Nuovo di Varese riparte il cineforum: 15 film a 49 euro, la cultura a portata di tutti

Il cineforum del Cinema Nuovo di Varese offre una grande occasione per gli amanti del cinema: l’abbonamento a 15 film per soli 49 euro. Una proposta imperdibile che rende la cultura cinematografica accessibile a tutti, con una selezione di pellicole di qualità pensate per soddisfare i gusti più diversi.

Nonostante i primi film siano già stati proiettati, ci sono ancora 12 proiezioni in programma, dando la possibilità a chi non ha ancora aderito di sfruttare l’abbonamento per godersi al massimo la rassegna con uno sconto sull’abbonamento.

È importante sfatare una leggenda urbana varesina: non è necessario essere soci per partecipare al cineforum. Questa voce, ormai radicata tra i cittadini, non corrisponde alla realtà. Il Cinema Nuovo è aperto a tutti, garantendo l’ingresso anche senza tesseramento.

Per consultare il programma completo, puoi visitare il sito ufficiale qui. Non perdere l’occasione di vivere l’esperienza del cineforum in un ambiente accogliente e culturalmente stimolante.