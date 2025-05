Viaggio filosofico con Ilaria Gaspari a Villa Panza che presenta Almanacco della felicità e lunario delle emozioni

Il 26 giugno 2025, dalle 18:00 alle 20:00, a Villa Panza di Varese, si terrà l’incontro “Almanacco della felicità e Lunario delle emozioni” con la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari. L’evento, patrocinato dal Comune di Varese e dall’Università dell’Insubria, propone una riflessione profonda sulla felicità, sul tempo perduto e sulle emozioni che ci abitano, grazie alla saggezza filosofica che ci aiuta a riconquistare il tempo smarrito in una società frenetica. È organizzato dall’Associazione Culturale no profit Esperienze – Sapere Aude, che si propone di promuovere una matrice culturale universale capace di abbracciare la filosofia, la sociologia, la psicologia e le scienze sociali.

Ilaria Gaspari nasce a Milano, studia alla Normale di Pisa e a Parigi, alla Sorbona. Filosofa e scrittrice, esordisce come autrice, nel 2015, con Etica dell’acquario. Coopera con diverse testate giornalistiche, fra cui “7”, “Amica”, “Domani”, “Il Post”. Collabora con la RAI (è protagonista della trasmissione “PlayBooks”) e con LA7 (tra cui “Una giornata particolare” di Aldo Cazzullo). Su Radio3 co-conduce il programma “Zarathustra. Tracce per non perdersi nella nebbia”. Da anni tiene corsi di scrittura presso la Scuola Holden.

Modalità di partecipazione:

L’evento è gratuito e aperto al pubblico, ma è necessaria la prenotazione del biglietto, che può essere effettuata tramite il link Eventbrite. Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti, con priorità per i soci dell’Associazione Culturale Esperienze – Sapere Aude. Per chi desidera diventare socio, è possibile scrivere a esperienzesapereaude@gmail.com o consultare il sito dell’associazione.