Al “Franco Ossola” arriva l’Albenga, il Varese vuole i tre punti

«Siamo ancora arrabbiati», sono queste le parole di mister Roberto Floris alla vigilia della seconda giornata di campionato (sabato 14 settembre alle ore 15.00) che vedrà il Varese impegnato al “Franco Ossola” contro l’Albenga. Nell’esordio è arrivato un pareggio a Voghera, un 2-2 che ha lasciato parecchio amaro nell’ambiente che già si pregustava la prima vittoria dopo aver trovato il doppio vantaggio e giocando proprio bene. Il finale però non è andato come sperato, con la squadra biancorossa che si è vista rimontare nel finale, riuscendo a portare a casa un solo punto.

«A Voghera il Varese per 75 minuti è stato padrone del campo – spiega Floris – ma una serie di infortuni ha condizionato la partita e abbiamo pareggiato. È comunque la prima giornata, sono soddisfatto per quello di buono abbiamo fatto, ma siamo ancora arrabbiati e questo umore dobbiamo portarlo in campo anche contro l’Albenga. Che ci serva come insegnamento perché dobbiamo sapere che le partite non finiscono mai, sapendo che ci sono situazioni da gestire diversamente. Il girone non è così semplice come dicono, ci sono tante squadre che si nascondono ma che sanno essere molto pericolose. L’Albenga è una di queste e ha iniziato bene il campionato, dimostrando che è una squadra forte».

In vista della gara di Masnago – un anticipo in vista del turno infrasettimanale di mercoledì 18 settembre a Genova contro il Ligorna – i problemi per il Varese saranno in difesa, con la lunga assenza di Molinari (leggi qui), che si somma alle squalifiche di Priola, Azizi e, in ultimo, al risentimento di Ropolo che ne mette in dubbio la sua presenza. «Non vedo l’ora sia domani – spiega Floris che farà il proprio esordio in panchina a Masnago – ma sono rammaricato per la perdita di Molinari, che è un leader dello spogliatoio, e penso che possa mancare anche Ropolo per un risentimento alla coscia. Queste assenze, con quella degli squalificati Priola e Azizi, potrebbero portarmi anche a cambiare modulo. Vedremo domani».

ABBONAMENTI

La campagna abbonamenti si chiuderà questo sabato 14 settembre.

Online: sarà possibile acquistare l’abbonamento online fino a sabato 14 settembre alle 15:00 direttamente da qui: https://bit.ly/GhéSem

In presenza: sarà possibile acquistare l’abbonamento in presenza al “Franco Ossola” sabato 14 settembre, dalle 12:00 alle 14:00, oppure mandando una mail con i propri dati anagrafici a info@cittadivarese.it.Dopo le 14:00 non sarà più possibile sottoscrivere l’abbonamento in sede.

