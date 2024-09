Al Miv di Varese arriva “Cuori liberi, fino all’ultimo respiro”

È un film che sta facendo discutere: martedì 1 ottobre arriva al cinema Multisala Impero di Varese il docufilm “Cuori Liberi, fino all’ultimo respiro”, sul discusso tema delle politiche per il contenimento delle politiche di contenimento della peste suina.

La pellicola, distribuita da Mescalito Film, è opera del regista Alessio Schiazza e vede tra i principali protagonisti Sara D’Angelo, portavoce della Rete dei Santuari di Animali Liberi, e Roberto Manelli del Rifugio Progetto Cuori Liberi, chen ella giornata del 20 settembre 2023 “avevano opposto resistenza in modo pacifico per tentare, invano, di difendere Crosta, Crusca, Pumba, Dorothy, Mercoledì, Bartolomeo, Ursula, Carolina e Spino”.

In sala martedì sarà presente la sezione locale di LNDC Animal Protection, che interverrà dopo la proiezione sui temi del film e sarà disponibile a un dialogo con il pubblico. Il nazionale dell’associazione animalista, insieme a Lav, ha sostenuto il docufilm e ha prestato da subito assistenza legale al Rifugio, facendo il primo ricorso urgente al TAR, in cui si chiedeva di fermare quell’ordinanza di uccisione.

«In sede giudiziaria il TAR Milano ha dovuto prendere atto dell’esecuzione del provvedimento di abbattimento, dichiarando improcedibile la richiesta di sospensiva, ma LNDC ha chiesto di andare avanti con una istanza di risarcimento del danno, domandando al TAR di ordinare all’ATS l’esibizione del verbale delle operazioni compiute, visto che non ci era stato fornito», ha anticipato l’avv. Pezone. «A questo punto abbiamo appreso che questo verbale non esisteva. Evidenzieremo la gravità di tale carenza all’udienza di merito del 6 dicembre prossimo, dato che tutte le operazioni esecutive svolte da pubblici funzionari devono essere descritte e verbalizzate. Insisteremo ovviamente nella richiesta di accertamento della illegittimità dell’ordine di abbattimento e la richiesta di danni»

La battaglia, annuncia LNDC Animal Protection, continuerà anche in sede politica per avere protocolli sanitari che tengano conto del fatto che i santuari ospitano animali non destinati alla produzione alimentare e che sono stati sottratti a situazioni di sfruttamento e maltrattamento e che necessitano di una normativa ad hoc, ferma restando la necessità di garantire il rispetto di tutte le misure di biosicurezza in caso di presenza di animali malati.

“Cuori Liberi, fino all’ultimo respiro” vuole ricordare non solo quanto accaduto a Sairano ma anche il movimento popolare di oltre diecimila persone, accorse nell’autunno 2023 da ogni parte d’Italia e non solo, per manifestare e chiedere giustizia nelle due grandi manifestazioni di Milano e di Roma.

Qui i dettagli della proiezione