Al rifugio di Origgio torna l’appuntamento con DogOktoberfest: pranzo bavarese, birra e tanti bei cani

Domenica 29 settembre a Origgio un appuntamento per tutti gli amanti dei cani. Come ogni anno all’inizio dell’autunno, al Rifugio pensione “Lilly e il Vagabondo” si terrà DogOktoberfest, una giornata da trascorre insieme con pranzo bavarese, birra e chiacchiere per sostenere le attività del rifugio e il Progetto Spaventelli.

Oltre a tutti i sapori della cucina bavarese ci saranno le birre artigianali messe a disposizione da Il Ciliegio, e nel pomeriggio l’educatrice cinofila Letizia Gioffrè sarà a disposizione per consigli e domande sui piccoli problemi quotidiani nella gestione del cane.

L’appuntamento è a partire dalle 12, nella sede del rifugio sulla strada consorziale per Nerviano (traversa di viale Europa).

Per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione per chi vuole partecipare al pranzo (mandare un messaggio Whatsapp al numero 349 5726416).

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 6 ottobre.

Qui la locandina di DogOktoberfest 2024