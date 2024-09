Alle Bettole è la “settimana santa”: premio Ermolli al martedì, sabato con il “Città di Varese”

È uno degli appuntamenti più attesi dell’estate ippica alle Bettole, sia dal punto di vista prettamente agonistico sia per il suo contorno mondano: il Premio Guido e Bruno Ermolli va in scena questa sera – martedì 3 settembre – e sarà il centro di un convegno di galoppo che precede il pezzo forte 2024, il Gran Premio Città di Varese in programma sabato prossimo.

L’Ermolli è corsa catalogata come handicap principale di tipo C, si disputa sui 1.500 metri della pista in erba e fa gola per la sua dotazione monetaria che sfiora i 21mila euro. La partecipazione è importante: otto i cavalli iscritti a rappresentare tanti grandi clan di allenatori nostrani. Il “peso massimo” è assegnato a Emperor of Love con Sergio Urru in sella seguito da altri soggetti interessanti come Burrobirra (Federico Bossa) o Sopran Papavera (Sara Del Fabbro). In tribuna intanto, prevista – come da tradizione all’Ermolli – la presenza di diversi vip locali e nazionali.

Sulla serata che prenderà il via alle 20,20 pesa però la possibilità di una protesta orchestrata da diversi allenatori varesini: sul piatto l‘ennesima frizione con la SVICC e la famiglia Borghi per quanto concerne l’utilizzo e gli affitti delle scuderie di via Galdino. Una “tensione” che era rientrata all’inizio della serie di convegni estivi e che invece è tornata d’attualità nei giorni scorsi.

Al di là dell’Ermolli, la serata delle Bettole prevede altre cinque corse, molte di buon valore. Esordio (20,20) con il premio Guido Reni, una reclamare sui 1.500 metri in sabbia, seguita dal “Paolo Veronese”, handicap con sei cavalli al via tra i quali i favoriti Willy il Coyote e Poche Ciance ma anche l’outsider Papaghena. Sono invece i “fondisti” i protagonisti dell’handicap successiva, il Premio Mantegna, con sette cavalli impegnati sulla distanza dei 2.700 metri (sabbia) e con Starting Over a guidare il gruppo.

Dopo il clou (lo start dell’Ermolli è programmato alle 21,55) spazio per altre due corse. Quella dedicata a Ludovico il Moro vede in sella amazzoni e gentlemen con nove cavalli in cerca di risultato. Chiusura rilevante perché la sesta e ultima corsa, il Premio Sandro Botticelli è un’altra handicap che si disputa sui 2.100 metri in erba con dotazione che sfiora i 10mila euro e nove soggetti tra le gabbie: spicca il duello tra Sopran Lucca (Andrea Mezzatesta) e la ben più leggera Albalara (Mario Sanna).

VERSO IL GRAN PREMIO – Come accennato in avvio, si avvicina a grandi passi anche il Gran Premio Città di Varese, posizionato insolitamente a settembre nella serata di sabato 7. La corsa più attesa è dedicata a Carlo Curti, imprenditore del settore riso che si prodigò per oltre 25 anni a guidare la SVICC contribuendo a rendere le Bettole un ippodromo di primo piano sulla scena nazionale. La corsa si disputerà sui 2.300 metri e proseguirà una tradizione nata nel 1952 e che si spera possa proseguire nonostante le (tante, troppe) problematiche che le Bettole stanno vivendo nei tempi attuali.