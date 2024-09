ANDAF Lombardia ed Elmec Informatica insieme per l’evento “Finanza & Sostenibilità: sfide e opportunità per le imprese”

Finanza e sostenibilità sono le due tematiche apparente distanti e inconciliabili che Elmec Informatica, azienda di Brunello che da più di 50 anni sviluppa servizi IT per l’impresa, insieme ad ANDAF – Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari affronteranno nel corso dell’evento “Finanza & Sostenibilità: sfide e opportunità per le imprese”. L’appuntamento è per mercoledì 25 settembre dalle ore 16.30 presso il Campus Elmec (Via Pret 1, Brunello – VA).

L’occasione consentirà ai tanti esperti del settore presenti di confrontarsi sulle nuove strategie capaci di trasformare l’economia circolare e le nuove Direttive Europee SFDR e CSRD in un vantaggio competitivo per l’impresa. A moderare la tavola rotonda dal titolo “ESG – Carbon Net Zero 2050: le azioni concrete che business e finanza fanno e la misurazione della loro efficacia ed efficienza nel bilancio” sarà Silvana Toppi, Group Head of Digital Administration Finance & Control A2A e consentirà ai partecipanti di scoprire come integrare i nuovi modelli di business con la sostenibilità.

I partecipanti alla tavola rotonda saranno Marco Crespi, Responsabile Area Finanza e Credito di Confindustria Varese, Fabrizio V. Ceriotti, Presidente Sezione ANDAF Lombardia, Lara Botta, Sustainable Packaging Innovation Award Winner & Consultant e Vice President Botta Ecopackaging, Patricia Gentile Group Head of Finance & Insurance, Chairman of Sustainable Finance Committee di A2A, Mariavittoria Rava, Avvocato e Presidente Esecutivo Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus, Stefania Carraro Coordinatrice del Furniture Pact e ricercatrice nel Sustainability Lab SDA Bocconi, Andrea Bottelli CFO Elmec Informatica, Elisa Bisceglia Direttrice Fiducia e Sostenibilità Elmec Informatica.

Nel corso dell’evento Marco Crespi, Responsabile dell’Area Finanza e Credito Confindustria Varese, presenterà “Focus Investimenti In Sostenibilità E E.S.G.”, un’indagine sugli investimenti delle imprese varesine.

È possibile iscriversi all’evento compilando il form al seguente link.