Arrivederci estate: serata benefica con la Fondazione Ascoli e Adiuvare

Si è svolta nel parco del Palace Hotel di varese la 14^ edizione di Arrivederci Estate. L’evento benefico ha coinvolto anche quest’anno quasi 200 persone in una serata di raccolta fondi a sostegno dei progetti di Associazione Adiuvare e Fondazione Giacomo Ascoli.

Due realtà sociali che condividono lo scopo di portare benessere e sostegno ai bambini ammalati in cura all’Ospedale Del Ponte con progetti specifici: sul diabete in età pediatrica Adiuvare e sull’oncoematologia pediatrica Fondazione Giacomo Ascoli.

Oltre a salutare insieme la bella stagione, l’iniziativa è stata come sempre l’occasione per le associazioni di presentare ai partecipanti i progetti in cui saranno impegnate nei prossimi mesi.

«Adiuvare nasce nel 2011 per occuparsi di diabete di tipo 1 nei bambini e negli adolescenti, malattia cronica che richiede la costante somministrazione di insulina tramite iniezione e la prova della glicemia su bambini, anche molto piccoli – ha spiegato Athos Campigotto, presidente di Adiuvare – Da anni ci premuriamo di completare il team della Diabetologia pediatrica di Varese con una psicologa e una dietista per supportare i giovani pazienti e i genitori nel gestire l’avvio di una nuova quotidianità dopo la diagnosi. Grazie a questa 14^ edizione dell’Arrivederci Estate finanzieremo una seconda psicologa psicoterapeuta, per poter sviluppare progetti specifici inerenti alla fascia di età adolescenziale, dai 14 ai 18 anni».

A beneficiare dei fondi raccolti durante l’evento è anche la Fondazione Giacomo Ascoli, che dal 2006 sostiene l’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte per garantire ai piccoli pazienti l’assistenza medica e il sostegno psicologico più qualificati possibili. Per questo la Fondazione da sempre investe in ricerca e finanzia con l’Università Insubria la presenza in reparto di un ricercatore. Inoltre, la Fondazione offre servizi alle famiglie e sostiene la creazione di strutture ospedaliere e d’accoglienza sempre all’avanguardia. Come le 3 camere protette in via di ultimazione al 5° piano dell’Ospedale Del Ponte, necessarie alle lunghe degenze dei bambini più fragili. «In questa prospettiva abbiamo avviato la costruzione del Faro in Largo Flaiano – ha detto Marco Ascoli, presidente della Fondazione intitolata al figlio Giacomo, scomparso a 12 anni per un linfoma non Hodgkin – Vicino agli ospedali, Il Faro accoglierà le famiglie dei bambini ricoverati, ma anche specializzandi e ricercatori che se ne prendono cura e, non meno importante alcune realtà sociali che come noi, e Adiuvare, sostengono la struttura sanitaria, i pazienti e i loro familiari nel percorso di cura».

Da parte di Fondazione Giacomo Ascoli e dell’associazione Adiuvare un sincero ringraziamento ai promotori della serata, Luca Fachini, Edoardo Bernardini e Alessandro Pascucci, organizzatori dell’Arrivederci Estate e gli sponsor: Tecniplast, ArredoPiù, Agenzia Generali di Gallarate, Hsa, Intesa SanPaolo Private Banking, Farmacia Bertoni di Buguggiate, centro medico Sirio e Kpmg.