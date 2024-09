“Attenti a cervi e caprioli”, il Comune di Cislago segnala le strade a rischio e invita alla prudenza

Il Comune di Cislago segnala a cittadini ed automobilisti la presenza sul territorio comunale di gruppi di ungulati, in particolare cervi e caprioli, e invita alla prudenza soprattutto nelle zone del paese caratterizzate dalla presenza di boschi e campi coltivati.

“La fauna selvatica ha necessità di compiere spostamenti e inevitabilmente gli animali sono costretti ad attraversare le strade – scrive il Comune – Riscontrata la presenza di ungulati (cervi e caprioli) nel nostro territorio, si raccomanda agli automobilisti di guidare con prudenza e con velocità ridotta, soprattutto di notte, lungo le strade che attraversano gli ambiti boschivi, in prossimità di prati e corsi d’acqua”.

In particolare vengono segnalati tre tratti di strada particolarmente a rischio: la Strada provinciale n. 21 (direzione da e verso Gorla Minore); il tratto Varesina bis (direzione da e verso Mozzate) e il tratto terminale di via Dante Alighieri (da e verso Gerenzano).

Il Comune chiede anche la collaborazione dei proprietari dei lotti prospicenti le sedi stradali per mantenere puliti i tratti in prossimità della banchina, in modo da garantire la visibilità a chi transita.

Un’ultima raccomandazione riguarda l’avvicinamento a questi animali: il Comune ricorda che non bisogna dare da mangiare agli animali selvatici.