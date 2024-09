B.A. Film Festival 2024: il cinema incontra gli studenti con “Made in Italy – Scuole”

Il B.A. Film Festival 2024 si prepara ad accogliere la XXII edizione con una sezione speciale dedicata agli studenti: “Made in Italy – Scuole”. Dal 28 settembre al 5 ottobre, le scuole avranno l’opportunità di partecipare a tre proiezioni mattutine pensate per stimolare la riflessione e il confronto su temi di grande rilevanza sociale e culturale. La rassegna, curata da Marco Longo, docente dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, rappresenta un’importante occasione di approfondimento per gli studenti.

I film scelti offrono un ampio spettro di esperienze e racconti. Il 2 ottobre verrà proiettato Palazzina Laf di Michele Riondino, una pellicola che affronta la vicenda dell’ILVA di Taranto e offre una riflessione sui diritti dei lavoratori, con un cast di eccezione che include Vanessa Scalera ed Elio Germano. Il giorno successivo, il 3 ottobre, sarà la volta di Quell’estate con Irène di Carlo Sironi, una toccante storia di amicizia e malattia ambientata nell’estate del 1997. Il 4 ottobre, infine, gli studenti potranno assistere a Superluna di Federico Bondi, che racconta la vita in una piccola comunità ligure sconvolta da un terremoto, e la crescita interiore di Viola, giovane protagonista del film.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un progetto educativo più ampio, volto a far conoscere il cinema italiano agli studenti, offrendo loro strumenti di analisi e riflessione attraverso opere cinematografiche di grande qualità.

Le proiezioni si terranno al cinema e saranno accompagnate dalla presenza dei registi, che offriranno un prezioso momento di dialogo con gli studenti. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del festival: www.bafilmfestival.it.