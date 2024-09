Barlaam, Amodeo e Terzi: pioggia di medaglie griffate Polha alle Paralimpiadi di Parigi

È stato un altro sabato di gloria per gli atleti azzurri alle Paralimpiadi di Parigi, in particolare per i portacolori della Polha Varese.

Epico l’oro raggiunto dalla staffetta 4×100 Free mista che ha stabilito il nuovo record del mondo con Stefano Raimondi, Giulia Terzi, Xenia Palazzo e Simone Barlaam, eccezionale nell’ultima frazione, che dalla quarta posizione ha portato il quartetto alla vittoria.

Giulia Terzi ha anche vinto il bronzo nei 50 farfalla donne S7, con il tempo 35”40 confermando il risultato di tre anni fa a Tokyo. Oro alla canadese Danielle Dorris (33.62), argento alla statunitense Mallory Weggemann (34.94).

Oro per Alberto Amodeo nei 100 farfalla S8, con l’azzurro della Polha che, secondo a metà gara, sprinta nel finale concludendo la prova in 1’02”35.

Le medaglie azzurre sono 71 in totale, due in più rispetto a tre anni fa, e gli ori ben 24, dieci in più rispetto alla Paralimpiade giapponese.