Besnate, prima vittoria stagionale nel Piede d’Oro per Prina e Menegotto

Dopo numerosi piazzamenti tra i migliori nelle gare precedenti, è venuto il turno di salire sul gradino più alto del podio per Simone Carlo Prina e Martina Menegotto. Il portacolori della Arsaghese al maschile, quella dei Runners Valbossa al femminile, vincono per la prima volta in stagione una gara del Piede d’Oro e lo fanno nella Purple Run di Besnate, gara con oltre 400 iscritti di cui 140 appartenenti alle classifiche del circuito podistico varesotto.

Prina e Menegotto si sono imposti su un tracciato impegnativo disegnato nei boschi del Parco del Ticino: il percorso principale era di ben 13,3 chilometri (5 per il corto, 700 metri per un minigiro con davvero tanti bambini presenti). I responsabili del Team AttivaSalute sono riusciti a sistemare la sede di gara in tempo record, dopo che il vento dei giorni precedenti aveva causato la caduta di diversi alberi lungo il tracciato, motivo per cui anche il chilometraggio è stato allungato (in origine la Purple Run era di 12 chilometri).

Domenica invece il clima è stato mite e adatto a correre: Prina ha tagliato il traguardo con il tempo di 51.46, nettamente migliore rispetto a quello fatto segnare dai due principali inseguitori. Il secondo posto è andato a Giuseppe Bollini del Circuito Running (54.55) che ha anticipato di una manciata di secondi Matteo Parnisari (55.08), secondo atleta dell’Arsaghese sul podio. La top 5 maschile è stat quindi completata da Sandro Ferrazzo (Atl. Casorate) in 55.39, volata vincente su Fabio Rigamonti (Atl. Verbano: 55.43).

Tra le donne, Martina Menegotto ha concluso la fatica in un’ora, 2’45” precedendo di poco l’accoppiata dei Runner Varese formata da Paola Turriziani (1.03.23) e Sabrina Gussoni (1.03.44), salde sul podio dove per poco non sale Sofia Barbetta (Valbossa: 1.03.58). A seguire nell’ordine Cinzia Lischetti (Arsaghese), Christelle Campi (Malnate) e Lizia Rodari (Valbossa).

La Purple Run di AttivaSalute era alla sua quarta edizione, ma all’esordio nel circuito del Piede d’Oro che settimana prossima – domenica 29 settembre – tornerà ad accogliere al proprio interno dopo qualche anno la Corri e Cammina Cantello. La corsa è organizzata dal gruppo Centro Anziani Cantello e scatterà alle 9 in punto.