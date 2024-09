Bis di Sopran Pechino al Gran Premio città di Varese e Dario Vargiu entra nel mito con sette vittorie

Sopran Pechino, il sauro allievo di Bruno Grizzetti, si aggiudica per la seconda volta consecutiva il Gran Premio Città di Varese sulla distanza di 2250 metri pista in erba. Un’impresa che in passato era riuscita solo a Zundapp e London Bank, ultimi due cavalli a riuscirci negli ultimi 25 anni.

Per il fantino Dario Vargiu si tratta invece della settima vittoria della classica cittadina: mai nessuno meglio di lui.

Una serata a dir poco magica per il fantino di Oristano che si è aggiudicato cinque corse su sei disputate, confermando una forma invidiabile, sia mentale che fisica. Alla domanda quale fosse stata la mossa vincente per portare a casa il Gran Premio, Vargiu ha risposto: «Montare il cavallo giusto».

Vargiu ha condotto una gara impeccabile, sempre a ridosso del gruppo di testa con Rainmaker a fare l’andatura, al primo passaggio davanti la tribuna, su Tendentious, Wide Sea e Merlano. Una volta in dirittura di arrivo, Sopran Pechino ha fatto valere il suo spunto finale lasciandosi alle spalle Rainmaker, Anthony e Garbo, l’unica femmina tra i dodici partenti. Merlano è stato retrocesso all’ultimo posto dai giudici per “sollecitazione alla partenza”, ovvero una frustata per farlo partire, comportamento vietato dal regolamento.

Il team Grizzetti al completo ha festeggiato Sopran Pechino che recentemente si è aggiudicato a Livorno anche la Coppa del mare. L’assessore allo Sport del comune di varese, Stefano Malerba, ha premiato Dario Vargiu e l’allenatore Bruno Grizzetti.

La 73ma edizione del Gran Premio Città di Varese si è svolta di fronte a una discreto pubblico, tremila persone circa. Siamo ancora ben lontani dai fasti del passato. Poche casse aperte per le scommesse e di conseguenza lunghe code per poter giocare con qualche rinuncia di troppo da parte dei tanti scommettitori.