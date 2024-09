Calcio, Serie C: Pro Patria – Padova in diretta

Nella settima giornata di campionato la Pro Patria, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, ospita allo Speroni di Busto Arsizio il Padova “capoclasse”. I veneti sono primi in classifica a punteggio pieno (18 punti) e non perdono in campionato contro i tigrotti dal 2004, con 5 vittorie negli ultimi 6 confronti.

Squadre in campo alle 18.30 di sabato 28 settembre: seguite in diretta dal liveblog di VareseNews il racconto testuale del match, con aggiornamenti minuto dopo minuti.