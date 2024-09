Casta Diva, a Saronno il concerto-omaggio ai tre tenori

Con i due appuntamenti di sabato 14 settembre a Blevio e domenica 15 a Saronno si conclude l’intensa edizione 2024 del Festival Casta Diva, rassegna nata in memoria del soprano Giuditta Pasta, tra le più celebri cantanti liriche del XIX secolo. In un dinamico crocevia di artisti e repertori, il Festival ha esplorato il fascinoso mondo del melodramma offrendo singolari percorsi d’ascolto e consentendo di scoprire angoli di particolare bellezza, storica e paesaggistica.

Domenica 15 settembre alle 11 l’appuntamento è nell’elegante e storica cornice di Villa Gianetti a Saronno, sede del Museo dedicato a Giuditta Pasta.

A Blevio come a Saronno, il concerto è intitolato Omaggio ai tre tenori, con una scaletta di arie d’opera, brani popolari e canzoni d’autore per un viaggio tra storie e personaggi che hanno fatto la storia della musica. Un concerto che presenta una rosa di pagine di diversi autori, costellato di momenti di particolare intensità e con protagonisti tre cantanti lirici dalla lunga attività concertistica: Pietro Brunetto, Edoardo Francesconi e Davide Rocca, con Alessandro Calcagnile al pianoforte.

Tra melodie straordinarie e momenti di grande emozione, si potranno ascoltare le più belle arie d’opera (E lucean le stelle o Nessun dorma di Puccini, Una furtiva lágrima di Donizetti), celebri romanze (Mattinata di Leoncavallo e Musica proibita di Gastaldon) e brani popolari (come Torna a Surriento e Caruso), che facevano parte del repertorio de I Tre Tenori, Plácido Domingo, José Carreras e Luciano Pavarotti, straordinarie stelle del canto lirico acclamate sui palcoscenici di tutto il mondo. Nella pluralità delle emozioni che albergano in pagine di somma bellezza, i due appuntamenti di Blevio e Saronno si prospettano come concerti di grande richiamo e virtuosismo, occasioni speciali per vivere diversi momenti di condivisione artistica in un’affascinante commistione di celebri melodie, trame avvincenti e memorie indimenticabili.

Pietro Brunetto. Nato a Fidenza (PR), dall’età di 7 anni si avvicina alla musica, studiando tromba e canto moderno, prima a Fidenza e successivamente presso il CPM (Centro Professione Musica) di Milano. Nel 2018 intraprende lo studio del canto lirico, come tenore, sotto la guida del M.o Romano Franceschetto. Il 5 Aprile 2024 ottiene la Laurea triennale in Canto presso il Conservatorio A. Boito di Parma, con il punteggio di 110, Lode e Menzione. Parallelamente allo studio, svolge intensa attività operistica e concertistica; ha collaborato, tra gli altri, con i direttori Stefano Giaroli, Marco Dallara, Patrizia Bernelich e Massimo Fiocchi Malaspina. Tra i ruoli in repertorio, troviamo Alfredo (Traviata, Verdi), Rodolfo (Bohème, Puccini), Rinuccio (Gianni Schicchi, Puccini) il Duca di Mantova (Rigoletto, Verdi), Ismaele (Nabucco, Verdi), Cassio (Otello, Verdi), Ernesto (Don Pasquale, Donizetti). A settembre 2023 entra a far parte del Coro del Teatro alla Scala di Milano come tenore primo.

Edoardo Francesconi (nella foto di apertura) nasce a Busto Arsizio, città nella quale intraprende nel 2002 sotto la guida del Maestro Davide Rocca lo studio del canto lirico. Debutta dopo pochi mesi di studio nel giugno del 2002 il ruolo del primo marinaio nell’opera Dido and Aeneas di Herry Purcell, ruolo che eseguirà nuovamente nel gennaio dell’anno successivo. Nel dicembre 2004 ha preso parte alla manifestazione “La Città della Scala” Organizzata dal Comune di Milano con il patrocinio del Teatro alla Scala, interpretando il ruolo di Arlecchino nell’ l’intermezzo comico in un atto “Arlecchinata” di A. Salieri, repliche presso la sala Consigliare del Comune di Gallarate e presso il Teatro “Edi” di Milano in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica Milano Barona. Nel corso del 2005 debutto il ruolo di Gastone in “La Traviata” di Giuseppe Verdi, ruolo che verrà ripreso nel corso degli anni in diverse rappresentazioni. Debutta in seguito nel corso del 2006 il ruolo di Edoardo Milfort ne “La cambiale di matrimonio” Gioachino Rossini e Bastiano in “Bastiano e Bastiana” W.A. Mozart. Nel giugno 2007 collabora alla realizzazione come solista e corista nell’ opera “Poema della croce” composto da Giovanni Nuti su testi della poetessa Alda Merini. Nel 2007 partecipa alla rappresentazione teatrale “L’Opera da tre solti” di Bertolt Brecht e nuovamente Gastone in “La Traviata” di Giuseppe Verdi. È in seguito Bruschino Figlio e Sergente in “Il Signor Bruschino” di G. Rossini presso il Teatro Sociale di Brescia. Nel 2008 prende parte a San Paolo del Brasile al concerto su musiche di K. Weill basilica Nostra Signora di Sion e ad un concerto di arie d’opera. Nel corso del 2009 debutta i ruoli di Rustighello in Lucrezia Borgia di G. Donizetti, Conte d’Almaviva in Barbiere di Siviglia G. Rossini. Nel settembre 2011 è sul palcoscenico del Teatro alla Scala come corista de “La Verdi” eseguendo Schicksalslied “J. Brahms” e War Requiem op. 66 “B. Britten”. Nel mese di Marzo 2012 debutta il ruolo Don Ramiro in “La Cenerentola” G. Rossini presso il Teatro Sociale di Busto Arsizio, ruolo ripreso nel 2019 a Milano presso la Palazzina Liberty. A marzo 2013 debutta nel ruolo di Alfredo in La traviata G. Verdi, ruolo che affronta nuovamente nel corso dell’anno successivo. Nel 2014 è nuovamente Edoardo Milfort in La cambiale di matrimonio G. Rossini Teatro Sociale di Vercelli. Negli anni a seguire debutta il Ruolo di Nemorino ne L’elisir d’amore di G. Donizetti e Rodolfo in La Boheme di G. Puccini. Nel settembre del 2018 prende parte come corista alla rappresentazione dell’opera Alì Baba e i quaranta ladroni di L. Cherubini presso il Teatro alla Scala di Milano diretto dal Maestro Paolo Carignani e con regia di Liliana Cavani. Dal 2009 collabora sia come tenore solista sia corista con il coro Canto sospeso di Milano diretto dal M° Martinho Lutero Galati de Oliveira. In ambito sacro prende parte a diversi concerti di arie sacre ed esecuzioni come tenore solista in Petite Messe Solennelle G. Rossini e sempre come solista negli anni successivi in diverse esecuzioni del Requiem in RE minore K626 di W.A. Mozart.

Davide Rocca ha iniziato la sua carriera a Roma, dove si è laureato (come pianista e cantante d’opera). Nel 1993 ha vinto il secondo premio al concorso “Musica Vocale da Camera Città di Conegliano Veneto” e ha frequentato uno stage su Opera Monteverdiana a Fiesole, Scuola di musica tenuto dal M ° C. Desderi. Nello stesso anno ha fatto il suo debutto ne “L’Incoronazione di Poppea” di Monteverdi. Nel 1994 ha vinto il primo premio al concorso internazionale “Spazio Musica” al quale è seguito il suo debutto nel 1995, al Teatro Cavour di Imperia, con le “Nozze di Figaro” di Mozart. A Dartington (UK), sotto la guida di E. Kirby e E. Tubb, si è specializzato in stile barocco e l’agilità. Negli anni successivi della sua carriera professionale, lo ha portato ad esibirsi nelle più prestigiose sale da concerto e teatri d’opera. Nel 2003 è stato Haly, in L’Italiana in Algeri di Rossini, al Teatro Coccia di Novara e cantato con Katia Ricciarelli in un concerto lirico a Corigliano d’Otranto con Lecce Orchestra diretta da G. Palleschi. Nel 2004 ha partecipato ad una Masterclass con Katia Ricciarelli. Nello stesso anno ha cantato in due opere moderne (“Lo Sposo di tre, marito D Nessuna” di Cherubini e “Don Falcone” di N. Jommelli). Ha inoltre preso parte alla produzione di Billy Budd di Britten al Teatro Regio di Torino. Quando il Teatro alla Scala di Milano ha riaperto, dopo la ristrutturazione, Davide Rocca ha eseguito 4 Intermezzi Buffi durante la “Milano Scala” stagione musicale. Sempre nel 2004 si è esibito nel “Grande Messa in Si min” per J.S. Bach con l’orchestra Milano UECA condotto da W. Kuenstler a Lecco. Ha inciso, per la Bongiovanni Records, “Il Carretto del venditore d’aceto” di S.Mayr (Dir. Pelucchi, Orchestra “Camerata dei Laghi”). Nel 2005, ha inciso “Il Canvetto” di A. Filipello per la Radio della Svizzera Italiana (dir. Fedele, Reg. L. Serra) a Lugano Conference Palace, “Arrighetto” di C. Coccia a casa Novara Opera in coproduzione con ROF e Donizetti opera “Rita” di Brescia (Dir. D. Agiman). Nel 2007 Orf Carmina Burana e la prima moderna di “L’amor Mugnaio” di C. Nicolini di Piacenza Opera house. Sempre nel 2007 ha partecipato alla Prima mondiale della Scala con l’opera “Teneke” di F. Vacchi, R. Abbado, direttore, E. Olmi e scene di A. Pomodoro. Nel 2008 ha cantato in W. Ferrari “Il Segreto di Susanna” di Piacenza e ha fatto il suo debutto come il Sacrestano nella Tosca di Puccini al Teatro Rendano di Cosenza. Nello stesso anno ha preso parte alle celebrazioni dell’UNICEF con la presenza del compositore Ennio Morricone. Tra gli altri, il suo repertorio abbraccia anche Haendel (il Messia), Mozart (Messa dell’Incoronazione e alcuni ruoli operistici), Faure (Requiem), Rossini (molti ruoli operistici e opere complete, Petite Solennelle Messe), di C. Boccadoro prima mondiale della “Cantata per la strage di Ustica “, Schubert e Mahler (Lieder,” Winterreise). Si è esibito per gli Istituti Italiani di Cultura in molti paesi diversi così come per alcune ambasciate italiane. Collabora regolarmente con diverse orchestre e gruppi. Dal 2010 la sua carriera è stata in costante crescita e sta attualmente impegnata in numerosi concerti e produzioni operistiche e nella didattica. Due eventi eccezionali, negli ultimi anni, sono stati l’Opera Recital tour in Giappone (Hyroshima e Kyoto) e la Cina (Shanghai, Weng Zu e Hong Kong). Anche in questo caso per la Bongiovanni Records, il Maestro Rocca ha registrato “Le due gemelle” di G. Nicolini. Nel 2015 è stato impegnato in due importanti produzioni al Teatro Municipal de Sao Paulo: Messiah di Händel con la famosissima soprano italiano Luciana Serra e la Creazione di Haydn, sia diretta dal Maestro Martinho Lutero Galati de Olivera. Ha cantato il ruolo principale nell’opera per solista e coro di voci bianche “Der Schulmaister” di G.P. Telemann con La Verdi Symphony Orchestra all’Auditorium di Milano. Parallelamente alla sua carriera artistica Maestro Rocca è anche impegnato come vocal coach. Come insegnante, è stato coinvolto in una serie di corsi di perfezionamento in Italia e all’estero. Tra questi, una menzione speciale va alla classe ucraino Master (promosso dal Ucraina Istituto Italiano di Cultura), tenutasi a Kiev nel 2015, dove è stato proclamato evento culturale dell’anno.

Alessandro Calcagnile. Raffinato interprete del repertorio moderno e contemporaneo, dopo essersi formato nei Conservatori di Milano, Brescia e Norimberga, poco più che ventenne debutta come direttore d’orchestra alla Sala Santa Cecilia del Parco della Musica di Roma alla testa dell’Orchestra Nuova Sinfonica Italiana. Da lì una brillante carriera che lo porterà ad esibirsi presso le più importanti sale e teatri del mondo, fino a giungere nel 2017 alla sala grande della Carnegie Hall di New York. Ha collaborato con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali, l’Orchestra Cantelli di Milano, l’Orchestra Filarmonica Italiana, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, l’Orchestra Regionale Toscana, l’Orchestra I Professori del San Carlo di Napoli. Presidente e tra i fondatori del Centro Musica Contemporanea di Milano, Direttore Musicale del New MADE Ensemble, Direttore Editoriale delle Edizioni Sconfinarte, è uno dei protagonisti della musica contemporanea in ambito nazionale ed ha collaborato con i principali compositori viventi. Ha registrato per Stradivarius, RAI, Radio Televisione Svizzera Italiana, Radio Televisione Nazionale Albanese, Radio Capodistria.

Casta Diva. Festival Lirico è sostenuto dal Ministero della Cultura e realizzato con il contributo e la collaborazione dei comuni di Blevio, Lomazzo, Menaggio e Saronno.

Informazioni

Sabato 14 settembre ore 16.30

BLEVIO, MUTUO SOCCORSO E. CARONTI (fr. Sorto 2)

“Omaggio ai 3 tenori”

Pietro Brunetto, Edoardo Francesconi, Davide Rocca cantanti lirici

Alessandro Calcagnile pianoforte

Biglietto e aperitivo (E. 5,00)

Domenica 15 settembre, ore 11.00

SARONNO, VILLA GIANETTI (via Roma 20)

“Omaggio ai 3 tenori”

Pietro Brunetto, Edoardo Francesconi, Davide Rocca cantanti lirici

Alessandro Calcagnile pianoforte

Ingresso libero

Contatti

Segreteria organizzativa

Tel. (+39) 333 2512677