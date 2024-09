Cento anni di Autolaghi, la cerimonia corre lungo l’autostrada

L’autostrada dei Laghi compie cento anni e sono iniziate le cerimonie per celebrare l’anniversario lungo l’asse dell’importante linea stradale che collega Milano al capoluogo varesino. Il via è partito da Lainate dove si sono riunite le autorità per una lunga serie di iniziative che comprendono inaugurazioni, sfilate d’auto e annulli filatelici.

All’area di Servizio Villoresi Ovest si sono riunite le istituzioni: presenti il ministro dei trasporti Matteo Salvini, il presidente lombardo Attilio Fontana, il presidente Automobile Club Italia Angelo Sticchi Damiani, il presidente Automobile Club Milano Geronimo La Russa e di Varese Giuseppe Redaelli, l’intervento dell’Amministratore Delegato Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi.

Il programma di sabato 21 settembre

Ore 10.30 Centro di Guida Sicura ACI-SARA, Lainate: trasferimento con auto rappresentative degli anni dal 1924 al 2024 che accompagneranno le Autorità all’Area di Servizio Villoresi Ovest, a cura degli Automobile Club di Milano e di Varese.

Ore 11.30 Area di Servizio Villoresi Ovest, Lainate (Mi) Celebrazione istituzionale

Ore 16:30 Area di Servizio Brughiera Est, Castronno, Cerimonia istituzionale con svelamento del totem commemorativo realizzato dagli Automobile Club Milano e Varese, con il contributo di ACI-SARA.

Il programma di domenica 22 settembre

L’ASI – Automotoclub Storico Italiano e i suoi Club Federati lombardi uniranno in corteo Milano e Varese con oltre 150 tra auto e moto d’epoca costruite fino al 1945 percorrendo proprio la A8 Milano-Laghi. La manifestazione, organizzata da ASI in collaborazione con Regione Lombardia, è patrocinata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Camera dei Deputati e da Autostrade per l’Italia, ed è supportata da Merbag, Fineco Varese, Carioni e Mafra. La partenza sarà dal Palazzo della Regione Lombardia, mentre l’arrivo prevede il riordino in Piazza della Repubblica a Varese e una sfilata nella centralissima Via Alessandro Volta.