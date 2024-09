«Celebriamo ingegno e creatività Made in Italyi»: l’Assessore Lucente commenta il centenario dell’Autolaghi

«Una giornata storica, un momento di festa dedicato al mondo delle auto e moto storiche e alla prima autostrada d’Italia, la Milano-Varese. Celebriamo l’ingegno, l’estro e la creatività del Made in Italy e il ‘saper fare’ tipico della Lombardia.»

Così Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, è intervenuto questa mattina in piazza Città di Lombardia al raduno di auto e moto storiche promosso in occasione degli eventi celebrativi del centenario dell’Autostrada Milano-Varese (A8) organizzato dai Club lombardi federati ASI e Autostrade per l’Italia.

«Design, cura dei dettagli e capacità di coniugare il bello al sistema della mobilità, sempre più sostenibile e interconnessa: la Lombardia ancora una volta dimostra di essere all’avanguardia in ambito trasportistico, vero e proprio motore d’Italia, orgogliosa di mostrare al mondo auto e moto leggendarie ed un’autostrada visionaria che ci ha reso precursori nel saper collegare luoghi e persone. Un percorso che prosegue anche oggi, dal ferro alla gomma sino alla navigazione, con la volontà di offrire servizi efficienti e moderni ai cittadini.» ha concluso Lucente.