Contro la vendita di mezza Villa Colombo raccolte 422 firme

Hanno raccolto 422 firme “in pochissimi giorni”: lo sottolineano con orgoglio quelli del Comitato per la salvaguardia di villa Colombo di Oggiona con Santo Stefano, costituitosi appositamente per contrastare l’ipotesi di una cessione di parte della villa ad un privato, nella fattispecie ad oggi la comunità che già l’edificio ospita.

Una mobilitazione che ha trovato terreno fertile nella popolazione, dicono: “le persone del comitato hanno infatti riscontrato un forte dissenso verso il progetto”

Di seguito il testo completo del comunicato



Comunicato stampa del “Comitato per la salvaguardia di Villa Colombo di Oggiona con Santo Stefano”.

422 firme, raccolte in pochissimi giorni, testimoniano la forte volontà di molti cittadini di Oggiona con Santo Stefano supportati da alcune persone non residenti ma altrettanto sensibili al tema, di impedire la SVENDITA di Villa Colombo.

Il Comitato, che proseguirà con la raccolta firme, ha incontrato nel paese un ampio consenso e la ferma volontà di tutelare un bene che è e deve rimanere della comunità.

Ascoltando la gente, le persone del comitato hanno infatti riscontrato un forte dissenso verso il progetto (accennato anche pubblicamente a mezzo stampa) dell’amministrazione comunale, indicato dalla stessa come “…priorità assoluta nel piano opere pubbliche”, che viene giudicato dai cittadini intervenuti alla raccolta firme e dal comitato, come costoso ed inutile.